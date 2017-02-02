〈中部〉南投恐龍展 孩童搗「蛋」搞破壞
2017-02-02
家長疑未制止 網友PO文批
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣政府春節期間於南投市會展中心舉辦恐龍展，有民眾PO文痛批「恐龍家長」放任小孩破壞展示設施，還將手放進可以自動開啟的恐龍蛋，導致恐龍蛋故障，這種觀展品質，誰敢再辦展覽；縣府呼籲遵守展場規定，維護他人付費觀展權益。
南投市會展中心廣場舉辦南投燈會，室內則是恐龍樂園展，開展以來民眾對恐龍展評價不一，昨天又傳出多項展品遭沒公德心的民眾破壞。
有網友拍下小朋友伸手觸摸電動恐龍蛋，見到恐龍蛋開啟，小恐龍誕生發出吼叫聲，故意用手臂擋住不讓蛋殼關閉，在「爆料公社」、「南投人聊天室」引發議論，「難道小孩的父母親沒有告誡制止這種不對的行為？」展場的員工無奈表示，甚至有家長去剝開蛋殼，讓孩子一探究竟，完全無視不能動手觸摸的告示，只能趕緊制止，每次有遊客進場就得宣導一次，真的很無力。
飽受摧殘的恐龍蛋目前已故障，蛋殼無法順利關閉，只能維持開啟狀態，園方被迫取消啟閉功能，只保留小恐龍在殼中的叫聲及動態，有待進一步維修，也有恐龍的牙齒脫落斷裂，變成可憐的「落齒龍」，讓人對觀展品質搖頭。
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