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〈中部〉社頭清水岩走春 「泡腳池」一位難求

2017-02-02

〔記者顏宏駿／社頭報導〕彰化縣政府斥資兩億元在社頭鄉開發八卦山脈溫泉，但完工後卻無人願意進駐經營，縣長魏明谷指示，無論如何「泡腳池」要先開放，沒想到新春期間意外成為彰化縣最夯的景點，泡腳池「一位難求」。

清水岩溫泉工程分兩期，第一期為「泡腳風呂」，第二期「大眾池湯屋」，其中「泡腳風呂」早在兩年就免費開放，但開放半年因枯水期而關閉。第二期工程去年十月完工並通過驗收，縣府設定委外經營，但連續流標五次，標金也從最初的六百萬元降到二百五十萬元。

縣長魏明谷要求「泡腳池」先開放，於是新春期間城觀處人員輪班負責「泡腳池」營運。由於免費開放，各地「泡腳客」蜂擁而來，部分熱門時段「一位難求」，許多遊客排隊等待泡腳。

遠從台中市霧峰區來的劉姓夫婦表示，水溫四十度剛剛好，泡完腳很舒服，腳底溫熱，晚上很好睡，他們已連來三天。

從永靖鄉來的邱姓民眾說，這裡雖是地熱泉，但泡起來很舒服，交通方便，「這是中部地區唯一的平地溫泉」，全家若想泡湯，車程不到二十分鐘，他希望縣府加把勁，「大眾池湯屋」趕快營運。

縣府預計開放到四月

縣府城觀處表示，「泡腳池」新春開始對外開放，逢週一休池整理，預計開放到四月，對於大眾池露天湯屋，仍會持續招商，也針對營業需要放寬限制。

城觀處強調，清水岩溫泉是中部地區少數的平地溫泉，優勢是交通方便，周邊人口集中，所在的清水岩露營區也將規劃為「清水之森」。

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  • 清水岩泡腳池新春開放，吸引許多「泡腳客」，熱門時段一位難求。（記者顏宏駿攝）

    清水岩泡腳池新春開放，吸引許多「泡腳客」，熱門時段一位難求。（記者顏宏駿攝）

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