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〈中部〉中捷綠線首列電車 5日抵台12日遊街

2017-02-02

停駐2所國小 開放民眾參觀

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鐵道迷注意！台中捷運綠線首列電聯車五日將運抵台中港，台中市政府交通局指出，台中捷運綠線預計一○七年試運轉，一○九年通車，市府訂十二日舉辦遊行，並在沿線的大新國小及四維國小停駐開放參觀，讓民眾先睹為快。

交通局長王義川指出，捷運綠線電聯車是由日本川崎重工業株式會社承攬製造，採鋼輪鋼軌全自動無人駕駛系統，車輛外觀以「新芽綻放」概念設計，車頭呈現流線型，車身則以不銹鋼原色，搭配車窗及綠色飾條，極具現代感，每列車由二節車廂組成，每次列車載客數計五三六人。

王義川表示，捷運首列電聯車去年組裝完成，並通過三百多項嚴格測試，這批先運抵台中港的電聯車共有二列四節車廂及八座轉向架等附屬設備。

王義川說，首輛電聯車五日運抵台中港十四號碼頭，當日下午一時四十五分將先舉辦電聯車到港啟動儀式，接著停留港區一週進行報關作業，預訂十二日舉辦電聯車遊行。

遊行路線沿中二路、向上路、五權西路、文心路、北屯路及松竹路運抵北屯機廠，並於大新國小及四維國小停駐開放參觀，讓民眾近距離與電聯車接觸。

王義川說，自去年起即與台北捷運工程局共同督促廠商進行電聯車製造及測試作業，首列電聯車能順利完成相關作業並運抵台灣，是台中捷運建設的重要里程碑。

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  • 台中捷運綠線首列電聯車將抵台中港， 十二日將遊行開放民眾參觀。 （交通局提供）

    台中捷運綠線首列電聯車將抵台中港， 十二日將遊行開放民眾參觀。 （交通局提供）

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