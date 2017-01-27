2017-01-27

今年高雄燈會藝術節重頭戲是全國首創的「大港花火秀」，在西子灣及旗津長達1千公尺的防波堤上施放高空煙火，昨晚5點半與6點首次施放，測試高空煙火是否在市區內一眼望去就能看到。西灣煙火秀以夕陽餘暉為畫布，再利用科技燈光及雷射，結合音樂與中低空煙火，照亮西灣海域，相當有看頭，預估今年將吸引500萬人次參觀。（圖文：記者張忠義）