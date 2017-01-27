〈南部〉核三機組重啟 春節用電無虞

2017-01-27

核三廠一號機在24日清晨6時26分發生跳機事件，經查主因為反應器冷卻水泵的C台機器跳脫，機組停擺1天多。原能會於25日23時10分同意讓機組重新發電，昨午12時16分正式啟動並聯，全台春節用電無虞。因核三廠一號機停擺，僅核一廠二號機及核三廠二號機維持運轉，全台一度亮起「供電警戒」的橘色燈號，昨晨仍是「供電吃緊」的黃燈，備轉容量率為9％，所幸午後恢復發電。（圖文：記者蔡宗憲）