〈南部〉陳菊發紅包 祝雞年行大運

台南市長賴清德昨視察安南果菜市場，媒體詢問對於台北市長柯文哲民調下跌及未來可能面對民進黨挑戰的看法，賴清德為柯Ｐ緩頰說，市長還有兩年的任期，仍有機會改善，以目前的民調來論斷還太早。至於民進黨內是否會推…