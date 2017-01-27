〈南部〉推人選戰柯P? 賴清德：依黨機制進行

2017-01-27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德昨視察安南果菜市場，媒體詢問對於台北市長柯文哲民調下跌及未來可能面對民進黨挑戰的看法，賴清德為柯Ｐ緩頰說，市長還有兩年的任期，仍有機會改善，以目前的民調來論斷還太早。至於民進黨內是否會推出人選挑戰柯Ｐ，賴清德說，這一切就依民進黨內的機制來進行。

另外，對於是否參選雙北市長及入閣，賴清德重申，台南市仍有很多重大市政在推動中，且南鐵及維冠大樓地震重建工程也還沒動工，短期內並沒有參選及入閣的計畫。

台南市長賴清德昨上午前往安南果菜市場視察，了解年節蔬果魚肉供應情形，民眾十分熱情，紛紛與他握手、拍照。

賴清德表示，今年南市蔬果魚肉供應及價格呈現平穩，雖有蓮霧、番石榴等少部分水果略漲，但其他水果持平，蔬菜、魚肉供應也十分充足；整體而言，今年年節蔬果供應及價格平穩。