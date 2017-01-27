〈南部〉官方助修 身障戶有殼過年了

2017-01-27

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕關廟區許姓男子獨力扶養兩名女兒，原本生活就不易，後來又發生車禍，導致身心障礙、無法工作，經濟陷入困境，想搬回自己的舊房子卻沒錢整建，難以居住。台南市政府社會局挹注經費，由公所協助修繕，昨趕在農曆春節前落成，讓一家三口好過年。

關廟區公所社會課長徐全立表示，雖然生活困苦，但許家兩名女兒都很爭氣，沒有補習，全靠自己努力，在校成績優異；大女兒考取家齊高中，小女兒目前就讀國三，去年還入選台南市總統教育獎，奮發向上，難能可貴。因此，無家可歸的處境更令人同情。

六十歲的許姓男子，因妻子早逝，獨力扶養兩女，生活清苦，但至少還過得去；不過，四年前一場車禍，造成他身心障礙，語言與行動無法自主下被迫失業，只能靠政府的低收入補助。

許家本來在外承租鐵皮厝居住，但房東因屋子另有用途而收回，必須搬離，一度找不到棲身之處，年關將近，處境可憐。

許男十年前購置一處撤軍後的營區房舍，雖然簡陋，但他心想至少不必流落街頭，只是年久失修，又會漏水、滲雨，屋況太差，根本無法居住。

關廟區長王素珠訪視後發現許男窘境，社會局獲報補助四十五萬元經費，公所僱工修繕，並重新裝潢隔板，改善生活環境。

房子趕在農曆春節前修繕完工，昨天落成，讓許家歡喜過年。社會局長劉淑惠專程探視、關懷，公所也致贈慰助金，鼓勵兩名女兒繼續向學。