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〈南部〉時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元

2017-01-27

〔記者黃建華、陳文嬋、張存薇／綜合報導〕高雄市勞工局近來針對中山大學周邊美食商圈，查出六家業者違反勞基法，幾乎佔了一半，最重可罰卅萬元。春節期間是批發零售、餐飲住宿業及休閒娛樂業的旺季，帶動工讀生人力需求，勞工局昨特別提醒各事業單位，如果時薪工讀生在一月廿七日至卅日期間工作（即除夕至初三），時薪至少應達兩百六十六元，為守護工讀生權益，勞工局規劃進行寒假工讀生專案檢查，確保事業單位遵守法令規定。

高市中山大學周邊美食商圈，去年底被學聯會踢爆店家違反勞基法，市府勞工局連日來稽查十一家業者，發現六家業者違反勞基法，讓工讀生於國定假日出勤，卻未加倍給薪；另有業者未置備勞工出勤紀錄、加班費未按法定倍率加乘，將開罰兩萬至卅萬元，並公布在勞工局網站。

勞工局長鄭素玲指出，事業單位往往以為「ＰＴ工讀生任期短，沒有那麼多法令限制」，但實際上，工讀生的權益和正職勞工一樣，如果事業單位僱用人數達五人以上，工讀生到職時，就應為工讀生投保勞、健保；目前基本工資時薪標準為一百卅三元，逢國定假日應加倍給薪，至少每小時兩百六十六元起跳；另外，若工讀生單日排班超過八小時、單週排班超過四十小時，性質上都屬於加班，與正職勞工一樣，都必須以前兩個小時計給三分之四倍時薪、兩個小時以上計給三分之五倍時薪；若一週內工作六天，第六天的加班費除須加乘外，工作一至四小時以四小時計，五至八小時以八小時計，九至十二小時以十二小時計，第七天務必要讓工讀生休息，以免違法。此外，雖然春節期間繁忙，雇主仍應注意，不可使工讀生單日工作超過十二小時。

勞動部台東就業中心昨天顯得喜氣洋洋，提供八十八份發粿、福字春聯給到場民眾，盼為民眾新春增添發財、福氣的好兆頭。就業中心業務督導吳偉君指出，台東地區除餐飲、住宿業職缺需求外，因南迴公路拓寬等重大建設進行中，也需要較多營建勞力工，包括板模工、鐵工等，日薪約一千五百至兩千五百元間，民眾可參考。

台東就業中心將於二月二日、三日舉辦「金雞報喜、聞『桔』祈福」活動，相關就業訊息可洽台東就業中心（台東市博愛路三五六號），電話：（089）357126。

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  • 台東就業中心準備福字春聯、發粿給求職者。（記者張存薇攝）

    台東就業中心準備福字春聯、發粿給求職者。（記者張存薇攝）

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