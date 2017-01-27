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〈南部〉台南T-Bike 今增12處租賃站

2017-01-27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區T-Bike今天啟用！交通局於赤崁樓等古蹟區周邊新增十二處T-Bike租賃站，今天上線營運後，將可提供遊客另一個低碳運具的選擇，交通局歡迎全國民眾來古都台南體驗「慢遊輕旅行」的新年。

交通局表示，目前T-Bike可使用已註冊成為會員的市民卡、一卡通、悠遊卡或信用卡（無須註冊）租借車輛，收費方式為每卅分鐘十元（市民卡五元），每日最高一百元，並於營運前六個月提供前卅分鐘免費騎乘優惠。

交通局表示，註冊方式十分方便、簡單，只要上T-Bike官網首頁點選「開卡註冊」，或下載T-Bike App，或至各租賃站中控台（KIOSK）即可註冊成為會員。

台南市區十二個T-Bike租賃站地點如下：一，民生轉運站（近民生路、中華西路口）。二，赤崁樓站（近民族路、赤崁街口）。三，延平郡王祠站（近開山路、建業街口）。四，美術館站（近府前路、永福路口）。五，體育園區站（近健康路忠烈祠大門口）。六，水交社文化園區站（近健康路、南門路口）。七，健康西門路口站（近健康路、西門路口）。八，和順公園站（近公園南路、臨安路口）。九，開元轉運站（近開元路、長榮路口）。十，台南市政府站（近府前路高鐵接駁車站）。十一，安億停車場（近安億路、慶平路口）。十二，衛生局站（近林森路、東門路口）。

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