快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
〈南部〉台南T-Bike 今增12處租賃站
2017-01-27
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區T-Bike今天啟用！交通局於赤崁樓等古蹟區周邊新增十二處T-Bike租賃站，今天上線營運後，將可提供遊客另一個低碳運具的選擇，交通局歡迎全國民眾來古都台南體驗「慢遊輕旅行」的新年。
交通局表示，目前T-Bike可使用已註冊成為會員的市民卡、一卡通、悠遊卡或信用卡（無須註冊）租借車輛，收費方式為每卅分鐘十元（市民卡五元），每日最高一百元，並於營運前六個月提供前卅分鐘免費騎乘優惠。
交通局表示，註冊方式十分方便、簡單，只要上T-Bike官網首頁點選「開卡註冊」，或下載T-Bike App，或至各租賃站中控台（KIOSK）即可註冊成為會員。
台南市區十二個T-Bike租賃站地點如下：一，民生轉運站（近民生路、中華西路口）。二，赤崁樓站（近民族路、赤崁街口）。三，延平郡王祠站（近開山路、建業街口）。四，美術館站（近府前路、永福路口）。五，體育園區站（近健康路忠烈祠大門口）。六，水交社文化園區站（近健康路、南門路口）。七，健康西門路口站（近健康路、西門路口）。八，和順公園站（近公園南路、臨安路口）。九，開元轉運站（近開元路、長榮路口）。十，台南市政府站（近府前路高鐵接駁車站）。十一，安億停車場（近安億路、慶平路口）。十二，衛生局站（近林森路、東門路口）。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
推人選戰柯P? 賴清德：依黨機制進行
台南市長賴清德昨視察安南果菜市場，媒體詢問對於台北市長柯文哲民調下跌及未來可能面對民進黨挑戰的看法，賴清德為柯Ｐ緩頰說，市長還有兩年的任期，仍有機會改善，以目前的民調來論斷還太早。至於民進黨內是否會推…
網友回應
熱門新聞
- 美採邊境稅恐阻亞洲出口 台韓首當其衝
- 川普嗆聲圍牆付費 墨西哥總統取消訪美
- 陽岱鋼辭經典賽 棒協︰全盤討論
- 踏板載娃擋視線 女騎士擦撞行人判刑
- 國際十大 邊界圍牆
- 魏少飛越大鳥 60次大三元
- 思嘉摘下婚戒 與第二任老公分居
- 十歲童衝浪 鯊魚腳邊游
- 穩定民生 春節期間油氣價凍漲
- 末日鐘撥快30秒 人類距滅亡64年來最近
- 陸網民愛用川普名發假推文 開玩笑拜年
- 自由廣場》悲情轉化 點亮台灣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Majority backs pension reform
- 國道車潮 估初三最塞
- 民進黨民調：逾七成支持今年完成年金改革
- 鼓鼓獻好運 盼紅包鼓鼓
- 《主廚上菜 》 吳秉承×郭主義×王輔立 金山寶船滿福袋
- 許厝學童TdGA升高 元凶竟是「蛋」?
- 油國可望減產 油價攀至近3週高點
- 擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗
- 川普讚水刑有效 傳將下令重啟黑牢
- 不老男神！ 費德爾殺進冠軍戰
- 撿屍學姊 走廊性侵 輔大生判3年半
- AI測皮膚癌 跟醫生一樣準
- 芭比娃娃玩具廠商 業績下跌
- 福山植物園春節休園 民眾勿擅入
- 仲裁形同虛設 球星「薪」事難解
- 加國不當課稅 WTO判我勝訴定讞
- 美駐歐盟大使人選歐元瓦解說 歐盟反擊
- 口對鼻救毛小孩 勇消當救自己娃
- 自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治
- 口對鼻CPR 勇消搶救毛小孩
- 社論》台灣的除舊與佈新
- 黨產會：國發基金轉投資股權 不受中投影響
- 高雄欠繳逾百億健保費 延至2022年還清
- 9年前Nobody紅翻天 Wonder Girls解散
- 停電釀損失 群創怒求償
- 童妻居然被打6年 柯P︰家暴通報有問題
- 台日合作 日學者：可擋中國海洋霸權
- WTA台灣女網 初一火熱開打
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台南T-Bike 今增12處租賃站
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分