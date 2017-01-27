〈南部〉國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
〔記者吳俊鋒／仁德報導〕中山高台南仁德交流道北上增設的出口匝道完工，昨天趕在農曆年前通車，預估可紓解湧入平面道路一八二線約卅％的車流量；匝道「二出一入」的全新型態，也是該交流道啟用四十年來最大的變革。
位於仁德區的台南交流道，屬「鑽石型」匝道設計，上下國道的車輛，與涵洞下的一八二線中山路雙向匯流，形成交通瓶頸；上下班尖峰時間，車流嚴重打結，長期以來，當地的壅塞問題令人頭大，高速公路局遂提出改善計畫。
仁德北上交流道改建計畫斥資近一．八億元，歷時一年半完工，昨上午舉行通車典禮，應邀剪綵貴賓包括台南市長賴清德、交通部次長祁文中、高公局副局長吳木富，以及立委王定宇、陳亭妃、林俊憲、葉宜津、周陳秀霞等人，地方各界出席觀禮，場面熱烈。
賴清德表示，解決仁德交流道的壅塞，是他上任時認為亟需處理的四大重要施政之一，除積極向交通部爭取，也獲中央與地方民代支持，六年後終於「開花結果」，希望能有效改善長期以來車流壅塞的窘境。
啟用後，北上將有兩處出口，分別是連接一八二線的原出口，以及跨越一八二線、直通裕農路的新出口，達到分流效果。
二出一入匝道分流 高公局將宣導
高速公路局拓建工程處分階段完成「二出一入」的改建，先於去年六月下旬完成北上入口移設，開放使用，原入口再變更為新出口，並於日前完成，履勘後，昨天正式通車。
由於二出一入的匝道分流改善，是仁德交流道啟用近四十年來的最大變革，考驗用路人的駕駛習慣。高速公路局強調，將配合市府全力宣導，也希望民眾密切注意標示。
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