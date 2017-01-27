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〈北部〉雪見旅遊 司馬限林道通了

2017-01-27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕通往雪霸國家公園雪見遊憩區的司馬限林道九．五公里處，因五年前的豪雨災情及後續風災發生嚴重坍方中斷，經過搶修與三年多的持續觀察，二十七日重新開放供民眾通行。雪霸處提醒民眾使用山區道路仍須隨時注意路況，並且小心行駛。

雪霸處指出，目前通往雪見遊憩區可由台中市東勢或苗栗縣卓蘭，經由中四十七線道路經達觀、大安、梅園、天狗接上司馬限林道（十三．七公里處）行走即可抵達；亦可由苗栗縣大湖鄉經中興檢查哨接司馬限林道此次重新開放路段前往。

此外，因應農曆春節期間到泰安溫泉區的旅遊人潮，苗栗縣泰安鄉錦水假日醫療站年節服務不打烊，醫療站隨時都有醫師及兩名護理人員提供醫療服務，若遇緊急及嚴重病患急救與護送，醫療站也能提供完整的轉診後送醫療服務。

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