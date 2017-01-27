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〈北部〉芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵
2017-01-27
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮春節前三日蔬果到貨量充足，每天平均合計約達三百五十公噸，批發及零售價均比去年便宜，就連圍爐宴上不可或缺的應景配角「蒜苗」，跌幅也約四成，吸引許多民眾一早就到市場搶便宜，笑得合不攏嘴。
花蓮縣農業處長羅文龍說，今年受暖冬影響，蔬果產量充足，以花蓮市果菜市場應景水果單品價格為例，柑橘及梨子便宜約廿五％至卅五％間，蔬菜單品則以芥菜跌幅最大，約至九十％。
花蓮縣蔬菜運銷合作社經理潘文賢說，過年必吃的棗子則因受到去年風災影響，到貨量較往年減少十二％，導致價格上漲逾廿三％，每台斤約七十元；應景蒜苗跌幅也很大，與去年相差近四十％。
花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚昨早也到果菜市場，了解應景蔬果供貨情形，除向攤商拜早年，還逐攤了解銷售狀況，更掏腰包購買蔬果，打算與家人一起動手「辦桌」，享用一頓用最優質農特產品煮出的圍爐宴。
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