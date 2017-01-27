| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵

2017-01-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮春節前三日蔬果到貨量充足，每天平均合計約達三百五十公噸，批發及零售價均比去年便宜，就連圍爐宴上不可或缺的應景配角「蒜苗」，跌幅也約四成，吸引許多民眾一早就到市場搶便宜，笑得合不攏嘴。

花蓮縣農業處長羅文龍說，今年受暖冬影響，蔬果產量充足，以花蓮市果菜市場應景水果單品價格為例，柑橘及梨子便宜約廿五％至卅五％間，蔬菜單品則以芥菜跌幅最大，約至九十％。

花蓮縣蔬菜運銷合作社經理潘文賢說，過年必吃的棗子則因受到去年風災影響，到貨量較往年減少十二％，導致價格上漲逾廿三％，每台斤約七十元；應景蒜苗跌幅也很大，與去年相差近四十％。

花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚昨早也到果菜市場，了解應景蔬果供貨情形，除向攤商拜早年，還逐攤了解銷售狀況，更掏腰包購買蔬果，打算與家人一起動手「辦桌」，享用一頓用最優質農特產品煮出的圍爐宴。

廣告
  • 每年圍爐宴上不可或缺的應景配角「蒜苗」，今年跌幅約四成，吸引許多民眾一早就到市場搶便宜，笑得合不攏嘴。（記者王峻祺攝）

    每年圍爐宴上不可或缺的應景配角「蒜苗」，今年跌幅約四成，吸引許多民眾一早就到市場搶便宜，笑得合不攏嘴。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
拜廟發紅包 縣市長春節不得閒

農曆春節多數民眾都放假，但縣市首長仍不得閒，拜廟、發紅包、慰勞值勤人員辛勞等，也都抽空陪伴家人；其中又以花蓮縣長傅崐萁的拜廟規模最盛大，他率…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：〈北部〉芥菜、蒜苗俗啦 搶購笑呵呵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.