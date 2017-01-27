〈北部〉魚、菜價穩 應景水果貴1倍

2017-01-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨日清晨前往桃園魚市場、桃園果菜市場視察，除橘子等應景水果因受颱風影響，平均價格是去年春節的兩倍外，漁產、進口水果價格都很平穩，漲幅約為一成，其中，高麗菜一顆不到十元，最受民眾青睞。

鄭文燦除向市場內採購民眾、批發商拜年外，也一一發送「金雞迎春」、「吉慶豐年」春聯，祝賀大家新春愉快、平安大賺錢。

春節期間，桃園魚市場平均交易量為三十四噸，交易金額約四九○萬元，交易量較平常增加五十％，平均單價則成長十％；蔬果部分，高麗菜一顆不到十元，其他蔬菜價格多很正常，年節水果包含橘子、柳丁、棗子等，由於受去年颱風影響，產量不如預期，平均價格是去年的兩倍，進口水果漲幅約一成。