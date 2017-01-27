〈北部〉拜廟發紅包 縣市長春節不得閒
〔記者傅潮標、盧賢秀、張勳騰、游太郎、賴筱桐、邱奕統、簡惠茹、鍾泓良／綜合報導〕農曆春節多數民眾都放假，但縣市首長仍不得閒，拜廟、發紅包、慰勞值勤人員辛勞等，也都抽空陪伴家人；其中又以花蓮縣長傅崐萁的拜廟規模最盛大，他率領縣府一級局處首長到全縣逾五十間宮廟參拜，為縣民祈福。
陪父母吃年夜飯、法鼓山撞鐘、讀情書
台北市長柯文哲除夕夜將回新竹老家與父母吃年夜飯，初一返回台北市參拜多間宮廟；新北市長朱立倫除夕夜將到法鼓山參加祈福撞鐘法會，新春期間密集參拜廟宇，向民眾拜年賀歲。
桃園市長鄭文燦表示，春節期間除了參拜全市五十多間廟宇、慰勞值勤人員辛勞，也要閱讀客家文學大師鍾肇政的「《苦雨戀春風》情書」，並陪伴妻子、小孩吃年夜飯，帶家人到桃園市內的飯店泡湯、看電影。此外，桃園機場捷運二月二日試營運，桃園大眾捷運公司人員都上緊發條、加班留守，鄭文燦將前往加油打氣。
參香發紅包、慰問執勤人員、拜訪親友
新竹市長林智堅也有參香、發放紅包福袋行程，初二下午陪小英總統到香山天后宮發紅包，向民眾拜年；新竹縣長邱鏡淳在初一前往峨眉鄉富興隆聖宮參加新春祭祀。
苗栗縣長徐耀昌初一先到頭份昊天宮，再到縣內各大廟宇參拜，中午到舅舅家與表兄弟們團圓慶新年；徐耀昌說，他受外公、外婆照顧一、二十年，與舅舅及表兄弟感情深厚，舅舅雖已過世，他還是一如往昔與表兄弟們團圓過新年。
基隆市長林右昌表示，從除夕開始到市內各大廟宇上香，並到消防局等單位慰問執勤人員的辛勞，也要利用過年時間多陪家人。
活動守歲、陪太太回娘家、為民眾祈福
宜蘭縣長林聰賢說，除夕夜將趕到冬山火車站參加「歡樂宜蘭年」活動，陪縣民「起爐」、跨年守歲，也到廟宇走春，但年初二一定要陪太太回娘家，不然會被扣分。
花蓮縣長傅崐萁則是率領縣府一級局處首長，到全縣逾五十間宮廟參拜祈福，大年初一當天，他將以「契子」身分至聖天宮向關聖帝君參拜，他強調「有拜有保佑」，為縣民虔誠祈福、無關迷信。
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