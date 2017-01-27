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〈北部〉台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
2017-01-27
〔記者何世昌／台北報導〕台北燈節今年移師台北西區，二月四日至十二日舉行，主燈位在西門町，北市觀傳局昨天公布主燈造型「小奇雞家族」；設計師「不二良」表示，五隻身長十公尺的主角「小奇雞」將坐落紅樓廣場。柯文哲則笑稱，「小奇雞」比福祿猴可愛！
中華路沿線 設帶狀燈廊
台北燈節今年移師台北西區，中華路沿線將設「帶狀燈廊」，北門、中山堂則有3D投影燈光秀。
主燈設計師不二良表示，他把生肖雞擬人化，設計出活潑的「小奇雞」，以及其家族成員。「小奇雞」好動、常跌倒，所以頭上有OK繃；家族成員的個性也各異，「粉美妹」是愛漂亮的女孩，「必勝哥」是熱情大哥，「小蛋定」則很害羞，躲在蛋殼裡。
玻璃纖維強化塑膠 三萬孔放閃
不二良表示，為了保證透光率，傳統花燈選用比較輕的材質，但是也因此支撐力不佳、作品常會失真；「小奇雞」選用遊艇常用的建材「玻璃纖維強化塑膠」（FRP），FRP利於塑形，但缺點是不透光，因此在「雞身」鑽三萬個孔，並鑲入LED燈。
「小奇雞」含底座舞台總長十公尺，前晚架妥在紅樓廣場。高約八公尺的充氣氣球家族成員「小蛋定」、「粉美妹」、「必勝哥」及「小奇雞分身」，則將分別站在NET頂樓、西門町捷運六號出口頂、一號出口頂、屈臣氏頂樓。
由於去年的主燈「福祿猴」因造型特殊引發熱議，媒體問柯「福祿猴跟小奇雞喜歡哪一個？」柯文哲回應，「小奇雞看起來好一點啦，比較可愛」。
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