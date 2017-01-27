〈中部〉麥寮僅初一 雲林停收垃圾約4天

2017-01-27

〔記者林國賢／雲林報導〕因應春節假期，雲林縣十一鄉鎮自廿八日停收垃圾，二月一日陸續恢復清運。

斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、莿桐鄉、林內鄉、崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、水林鄉自廿八日起停收垃圾，二月一日恢復清運。

古坑鄉、大埤鄉、二崙鄉、台西鄉自廿八日停運垃圾，二月二日恢復清運。

斗六市廿七日收至晚間六點，廿八日至卅一日停收，二月一日恢復清運；虎尾鎮除夕與二月一日只有白天清運；麥寮鄉只有廿八日停收一天；四湖鄉則自廿七日中午起停收，二月一日恢復清運；口湖鄉自廿七日停收，一月卅一日恢復清運一天，二月三日恢復正常清運；元長鄉廿七日至二月一日停止清運垃圾。