| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉麥寮僅初一 雲林停收垃圾約4天

2017-01-27

〔記者林國賢／雲林報導〕因應春節假期，雲林縣十一鄉鎮自廿八日停收垃圾，二月一日陸續恢復清運。

斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、莿桐鄉、林內鄉、崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、水林鄉自廿八日起停收垃圾，二月一日恢復清運。

古坑鄉、大埤鄉、二崙鄉、台西鄉自廿八日停運垃圾，二月二日恢復清運。

斗六市廿七日收至晚間六點，廿八日至卅一日停收，二月一日恢復清運；虎尾鎮除夕與二月一日只有白天清運；麥寮鄉只有廿八日停收一天；四湖鄉則自廿七日中午起停收，二月一日恢復清運；口湖鄉自廿七日停收，一月卅一日恢復清運一天，二月三日恢復正常清運；元長鄉廿七日至二月一日停止清運垃圾。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
逢甲商圈停車 收費上限300元

逢甲商圈春節期間預估每天湧入近十萬人潮，車位將一位難求，往年甚至出現每次停車五百元高收費，消費爭議不斷，台中市交通局今年與周邊三十家停車業者協調，達成每日每次三百元上限的收費標準共識，提醒消費者注意，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：〈中部〉麥寮僅初一 雲林停收垃圾約4天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.