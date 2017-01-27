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〈中部〉彰化縣房屋稅 凍漲3年

2017-01-27

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府昨送縣內「有殼族」年前大紅包，今年五月課徵的房屋稅，彰化縣將不調漲，今年不僅不漲，明年和後年也都不漲，維持三年凍漲。

地方稅務局代理局長陳燕慧指出，房屋稅屬不動產的持有稅，彰化縣開徵房屋稅戶約卅五萬五千多戶，去年五月共開徵廿六億八千五百萬元的房屋稅收。

陳燕慧表示，今年多個縣市由於調漲房屋標準單價，從調漲○．五倍到三．三倍不等，如此一來勢必得調漲房屋稅，但是，彰化縣不動產評價委員開會討論，決議縣內房屋標準單價照舊，不做調整，用比較基準以三樓住宅RC造房屋，每一平方公尺仍以二千六百元為計算基準。

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