〈中部〉逢甲商圈停車 收費上限300元

2017-01-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕逢甲商圈春節期間預估每天湧入近十萬人潮，車位將一位難求，往年甚至出現每次停車五百元高收費，消費爭議不斷，台中市交通局今年與周邊三十家停車業者協調，達成每日每次三百元上限的收費標準共識，提醒消費者注意，但目前仍有三家業者堅持高收費，將派員加強稽查。

逢甲商圈預計春節一天湧入二萬輛次車潮，傍晚至晚間尖峰時段每小時會達到三千輛車，但附近公私立停車場僅一千三百五十個停車格，交通局長王義川表示，目前有三家業者堅持高收費標準，以早年核發執照時登記最高收費每次四百元為由堅持收費，包括二少停車場（第一場）、二少停車場（第二場）、萬事達停車場，都在福星路上，將派員掌握其實際收費狀況。

逢甲商圈附近公有停車格有五百格，每小時計費二十元或三十元，其他為私人停車場，王義川提醒，保留發票核對停車費，一旦有超收可撥打一九九九申請電話，並建議春節期間逛街多利用公共交通工具，以免塞車及找不到停車位。

另除夕至初四全市路邊汽、機車收費停車格及公有路外無柵欄機管制平面停車場暫停收費五天。