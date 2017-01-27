〈中部〉走春遊南投 APP掌握即時路況

2017-01-27

〔記者謝介裕、何宗翰／綜合報導〕因應春節六天假期，南投縣警局交通疏導祭出七項措施，尤以「警i南投」與「南投風景區即時影像」最受注目，民眾只要透過智慧型手機下載APP後，便可隨時掌握交通狀況，並搭配各觀光動線替代道路指示標誌，自行選擇路線，成為「路」的主人，不再像過去淪為被「路」牽著走的人，進而減少塞車之苦。

警方昨就易湧入香客、觀光客的竹山紫南宮、名間受天宮、南投及集集燈會與日月潭、玉山園區、溪頭、杉林溪、清境等風景區對外觀光動線完成交通疏導計畫，傳統加科技係此次的特色，同時也首度祭出春節期間全縣道路禁駛砂石車的作法，提供遊客一個安全友善的交通環境。

南投縣警局交通隊設置交通流暢中心，以「警i南投」與「南投風景區即時影像」APP為基礎，各分局一旦發現車禍等突發狀況後，便需即時回傳資料，必要時也將通知各地待命的重型機車隊，配合路口管制崗哨協助交通疏導。未設交通號誌的分隔島缺口，也一律封閉，避免車輛迴轉或左轉、右轉影響主幹道交通順暢度，減少塞車情況發生。

今年台中烏日警分局與高鐵公司成立「行車流暢中心」，運用路口監視器掌控台中高鐵站區一、二樓周邊重要路口及新興路與東興路、中山路與信義街、台灣大道三巷口等路口行車狀況，遇有壅塞，勤務中心立即指派線上或所內備勤加強疏導。