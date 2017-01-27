〈中部〉溫馨快遞 中市3百萬扶弱400戶

2017-01-27

〔記者何宗翰／石岡報導〕農曆年節到來，台中市社會局推行「溫馨快遞—愛心關懷您」計畫，結合公益慈善組織募得三百多萬元經費，預計將提供四百戶家庭經濟扶助。台中市長林佳龍昨天到石岡區訪視獨居的何伯伯，關懷並致贈八千元慰助金、物資及應節慰問品，也號召持續結合市府及民間力量，一起投入愛心行列。

高齡八十九歲的何伯伯早年因工作造成右眼受傷失明，身體狀況逐漸退化，但仍獨自居住於社區中，由財團法人老五老基金會協助提供居家服務；林佳龍表示，過年是團圓的日子，市府希望比較孤單的長輩或遇到事故的家庭，同樣能得到照顧及溫暖。

社會局表示，溫馨快遞計畫結合公益慈善組織，針對遭逢重大或急難事故的個人、家庭，由社工員評估提供立即性經濟扶助。