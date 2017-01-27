〈中部〉1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年
〔記者蔡淑媛、廖淑玲、謝介裕／綜合報導〕昨天小年夜老五老基金會將一千五百份新鮮現做、熱呼呼的幸福年菜送給獨居長輩，由全台近六百名志工送達，除中部地區外，愛心也遍及雙北、新竹、雲林等地，另送上紅包、為長輩貼春聯，祝福開心過好年。
送愛到雲林 藝人捐600份年菜
藝人高山峰、Sara夫婦響應華山基金會雲林區「愛老人愛團圓」年菜公益活動，號召藝人朋友捐出六百份年菜，還利用年前帶著陳志強、梁正群、杰夫等人為獨老打掃環境貼春聯，古坑徐阿嬤笑得合不攏嘴，牽著他們的手捨不得放。
另外，在南投愛心聯誼會、南投縣農會及受鎮宮號召下，南投市及名間鄉合計二十一所國中小師長，昨天化身為愛心天使，分工合作將熱騰騰的年菜與年節應景糖果、餅乾宅配到弱勢學生住家，共九十八戶受益，大多數是法令無法照顧到的邊緣戶，令人「足甘心」！
老五老基金會董事長林正介昨天率領志工從中國醫藥大學附設醫院出發；高齡九十三歲的吳奶奶，經濟情況不佳、膝關節退化、行動不便，大都待在家中，去年丈夫過世後更加孤單，看到年菜送來一起聊天、貼春聯，相當開心，露出許久不見的笑容。
另一名八十七歲獨居的低收入戶何爺爺，年輕時焊接工作熔鐵滴到右眼失明，現在年老體衰更加行動不便，今年是第五年收到年菜，看到這麼多人來到家中拜早年、換春聯，又帶一桌好料來，開心地說最期待就是送年菜時間。
台中市北區錦平里長游金隆也在年前LINE群組發起認捐紅包送中低收入戶和邊緣戶，不到二小時就募到三十三個紅包，里內也加碼送二十多箱高麗菜、大白菜等，加上福德祠廟慶貢品一併發送，並將部分蔬菜做成泡菜，後續繼續分送，讓愛心更持久。
看更多！請加入自由時報粉絲團
逢甲商圈春節期間預估每天湧入近十萬人潮，車位將一位難求，往年甚至出現每次停車五百元高收費，消費爭議不斷，台中市交通局今年與周邊三十家停車業者協調，達成每日每次三百元上限的收費標準共識，提醒消費者注意，…
- 《桃色風爆》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會
- 年輕世代要求 18趴6年退場可能提前
- 許厝學童TdGA升高 元凶竟是「蛋」?
- 現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人
- 川普欺人太甚 前國務卿寧當穆斯林
- 自由廣場》悲情轉化 點亮台灣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 High-speed rail to get Wi-Fi service ahead of schedule
- 酒井法子海外首唱獻「大港」 林昶佐哈女神30年
- 2016最前線 攝影記者精彩全紀錄
- 國民黨黨員出生地選項 還有中國35省
- 末日鐘撥快30秒 人類距滅亡64年來最近
- 林志傑返鄉 老隊友也討拍
- 魏少飛越大鳥 60次大三元
- 出遊內急 「公廁搜尋App」來幫忙
- 不老男神！ 費德爾殺進冠軍戰
- 歐股漲跌互見 英股小跌
- 踏板載娃擋視線 女騎士擦撞行人判刑
- 米非爆料舒米恩 床戲真做
- 8韓女報案遭性侵 士檢昨收案調查
- 退休言之過早 建仔續拚大聯盟
- 鄧麗君的送行者 遺體美容師洩密被起訴
- 擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗
- 川普將召開上任後首場記者會 接受提問
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Majority backs pension reform
- 黨工「路過」府前陳情
- 川普停收難民 擬設敘國安全區
- 屏東彩迷特尾樂 8000倍削海
- 徐生明的愛之味
- 自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治
- 《春節》年後想轉職 上網先測速配值
- 自由廣場》東台灣文化悲歌
- 男友愛「超跑」女友侵占2輛給他
- 自由廣場》低薪延攬東南亞人才？
- 31萬失而復得 彩券伯笑了
- 中抱美大腿？新增禁出口北韓清單
- 芭比娃娃玩具廠商 業績下跌
- 撿屍學姊 走廊性侵 輔大生判3年半
- 李筱峰︰凸顯外來政權身段
- 川普讚水刑有效 傳將下令重啟黑牢
- 抱汽油桶嗆自焚 毒蟲險拉媽媽陪葬
標題：〈中部〉1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email