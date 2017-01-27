〈中部〉1500份熱騰騰年菜 送獨老好過年

2017-01-27

〔記者蔡淑媛、廖淑玲、謝介裕／綜合報導〕昨天小年夜老五老基金會將一千五百份新鮮現做、熱呼呼的幸福年菜送給獨居長輩，由全台近六百名志工送達，除中部地區外，愛心也遍及雙北、新竹、雲林等地，另送上紅包、為長輩貼春聯，祝福開心過好年。

送愛到雲林 藝人捐600份年菜

藝人高山峰、Sara夫婦響應華山基金會雲林區「愛老人愛團圓」年菜公益活動，號召藝人朋友捐出六百份年菜，還利用年前帶著陳志強、梁正群、杰夫等人為獨老打掃環境貼春聯，古坑徐阿嬤笑得合不攏嘴，牽著他們的手捨不得放。

另外，在南投愛心聯誼會、南投縣農會及受鎮宮號召下，南投市及名間鄉合計二十一所國中小師長，昨天化身為愛心天使，分工合作將熱騰騰的年菜與年節應景糖果、餅乾宅配到弱勢學生住家，共九十八戶受益，大多數是法令無法照顧到的邊緣戶，令人「足甘心」！

老五老基金會董事長林正介昨天率領志工從中國醫藥大學附設醫院出發；高齡九十三歲的吳奶奶，經濟情況不佳、膝關節退化、行動不便，大都待在家中，去年丈夫過世後更加孤單，看到年菜送來一起聊天、貼春聯，相當開心，露出許久不見的笑容。

另一名八十七歲獨居的低收入戶何爺爺，年輕時焊接工作熔鐵滴到右眼失明，現在年老體衰更加行動不便，今年是第五年收到年菜，看到這麼多人來到家中拜早年、換春聯，又帶一桌好料來，開心地說最期待就是送年菜時間。

台中市北區錦平里長游金隆也在年前LINE群組發起認捐紅包送中低收入戶和邊緣戶，不到二小時就募到三十三個紅包，里內也加碼送二十多箱高麗菜、大白菜等，加上福德祠廟慶貢品一併發送，並將部分蔬菜做成泡菜，後續繼續分送，讓愛心更持久。