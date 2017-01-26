| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏東熱博 秀手機太陽能無線充電

2017-01-26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕智慧型手機越來越普遍，民眾出門在外常有充電需求，屏東縣政府綠能辦公室與濟禪科技合作，結合太陽能與最新的無線充電技術，搶先在屏東熱帶農業博覽會中展出，讓民眾體驗無線充電的便利。

綠能辦公室主任何紹康說，無線充電站運用了磁場共振等技術，讓手機達到無線充電的效果，廠商把這項新科技結合太陽能發電，運用太陽能光電所產生的電力，提供無線充電站使用。

搶先體驗的民眾說，過去出門很擔心手機拍照拍到沒電，又不習慣隨身帶行動電源，無線充電站方便又環保，期待未來能廣設充電站。

何紹康也表示，如果民眾手機沒有無線充電功能，也可以將接收器與手機充電孔連接，體驗綠能充電，經測試，安卓系統三十分鐘約可充電百分之四十到四十五，蘋果手機三十分鐘則可達百分之四十五至五十的電力。

廣告
  • 太陽能無線充電在屏東熱博供民眾體驗。 （記者邱芷柔攝）

    太陽能無線充電在屏東熱博供民眾體驗。 （記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
新營火車站後站 6月動工

新營地區民眾期盼已久的新營火車站後站，預計將在六月動工，目標明年底完工啟用，工程總經費約五千四百零五萬元，屆時新營、柳營、東山、後壁、白河、六甲等地民眾，不用再繞到前站就能搭乘火車，也有助於紓解每年農…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：〈南部〉屏東熱博 秀手機太陽能無線充電


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.