〈南部〉屏東熱博 秀手機太陽能無線充電

2017-01-26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕智慧型手機越來越普遍，民眾出門在外常有充電需求，屏東縣政府綠能辦公室與濟禪科技合作，結合太陽能與最新的無線充電技術，搶先在屏東熱帶農業博覽會中展出，讓民眾體驗無線充電的便利。

綠能辦公室主任何紹康說，無線充電站運用了磁場共振等技術，讓手機達到無線充電的效果，廠商把這項新科技結合太陽能發電，運用太陽能光電所產生的電力，提供無線充電站使用。

搶先體驗的民眾說，過去出門很擔心手機拍照拍到沒電，又不習慣隨身帶行動電源，無線充電站方便又環保，期待未來能廣設充電站。

何紹康也表示，如果民眾手機沒有無線充電功能，也可以將接收器與手機充電孔連接，體驗綠能充電，經測試，安卓系統三十分鐘約可充電百分之四十到四十五，蘋果手機三十分鐘則可達百分之四十五至五十的電力。