〈南部〉蘭嶼交通船加開 300人提早返鄉

2017-01-26

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣蘭嶼鄉親返鄉路比台灣本島民眾更遙遠，蘭嶼鄉公所協調交通船業者，昨天起開出返鄉船班，因一週來往蘭嶼的船班、飛機幾乎都取消，返鄉民眾暴增，昨天上午十一時再加開一班交通船，大約三百多位鄉親提早返鄉好過年。

今年初開始，東海岸氣候十分不穩定，近一星期來，因東北季風過強，班機幾乎都取消，候補的民眾大排長龍，船班也因風浪過大而延遲，許多蘭嶼鄉親滯留台東，昨天終於天氣好轉，飛機雖正常起飛，但每班僅有十九個座位，仍不足以紓解返鄉人潮。

鄉公所為服務鄉親，昨天起一連三天協調交通船從台東開往蘭嶼，時間為每天上午九時，回程則為一月卅一日至二月二日下午二時卅分，只要是蘭嶼鄉民及眷屬，均可免費搭船，預計可疏運近千位鄉親。

交通船業者表示，因為昨晚起東北季風又增強，今明兩天船班仍可能變動，請民眾隨時注意船班動態。