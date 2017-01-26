〈南部〉蘭嶼交通船加開 300人提早返鄉
2017-01-26
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣蘭嶼鄉親返鄉路比台灣本島民眾更遙遠，蘭嶼鄉公所協調交通船業者，昨天起開出返鄉船班，因一週來往蘭嶼的船班、飛機幾乎都取消，返鄉民眾暴增，昨天上午十一時再加開一班交通船，大約三百多位鄉親提早返鄉好過年。
今年初開始，東海岸氣候十分不穩定，近一星期來，因東北季風過強，班機幾乎都取消，候補的民眾大排長龍，船班也因風浪過大而延遲，許多蘭嶼鄉親滯留台東，昨天終於天氣好轉，飛機雖正常起飛，但每班僅有十九個座位，仍不足以紓解返鄉人潮。
鄉公所為服務鄉親，昨天起一連三天協調交通船從台東開往蘭嶼，時間為每天上午九時，回程則為一月卅一日至二月二日下午二時卅分，只要是蘭嶼鄉民及眷屬，均可免費搭船，預計可疏運近千位鄉親。
交通船業者表示，因為昨晚起東北季風又增強，今明兩天船班仍可能變動，請民眾隨時注意船班動態。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
新營火車站後站 6月動工
新營地區民眾期盼已久的新營火車站後站，預計將在六月動工，目標明年底完工啟用，工程總經費約五千四百零五萬元，屆時新營、柳營、東山、後壁、白河、六甲等地民眾，不用再繞到前站就能搭乘火車，也有助於紓解每年農…
網友回應
熱門新聞
- 陸客不來 日飯店APA老闆嗆：無損
- 興大蔣介石銅像已移走 換成已故校長湯惠蓀銅像
- SBL最聰明洋將 獨缺霸氣
- 吳敦義︰年金不改革 會是未爆彈
- 8韓女控遭性侵「都搭Jerry車隊」
- 緊縮移民政策 川普真的要築牆了
- 「相信川普玩真的」 道瓊首度攻上2萬點
- 禽流感疫情不斷 火雞也中鏢
- 步訓部實戰演練賀隊慶 家屬喊過癮
- 中國男大生回家過年 花5天半徒步300多公里
- 亞冬會組委會：日本APA酒店將撤右翼書籍
- 大浪吞噬 7千萬漁船毀了
- 獅新守護神 經典賽後報到
- 鼓鼓朝聖阿信房間 找靈感當寫歌點子
- Seiko慶135週年 錶襯雞祥如意
- 《自由廣場》司改國是會議 先釐清三個核心問題
- 年收僅10幾萬 晨翔要掰SpeXial
- 3年前認識 張安樂：她很善良
- 砸店、堵黃之鋒 四海幫陳子俊起訴
- 全民抓Uber! 小黃工會送350份檢舉
- 白宮否認擬恢復海外秘密偵訊恐怖嫌犯
- 彈劾後首談閨密門 朴槿惠︰背後勢力介入
- 弓三提升攔截高度 追趕薩德戰力
- 川普下令噤聲 統一部會口徑
- 婚外情告白記者會？童：不喜歡邱女 就不是男人
- 川普當家 學者：台美經貿有契機有挑戰
- 連、王表態相挺？詹︰聚會未必是為選舉
- 久等了! 機捷2/2起試營運 免費搭乘1個月
- 范屈拉瀕死…搶匪沒救人先打劫
- 與美重談NAFTA 墨嗆未取得優惠就退出
- 牽制中國北韓 美新防長2月初訪日本、南韓
- 《中英對照讀新聞》The reason your nipples go hard – even when you’re not cold or excited 乳頭變硬的原因 即便不是冷也不是興奮
- 奧斯卡出包 湯姆漢克烏龍入圍
- 吳︰沒養網軍、沒說白海豚會轉彎
- 「68789003」趕快對發票 抱著千萬好過年
- 林萬億︰年改不涉及信賴保護原則
- 看好川普施政 道瓊開盤漲破2萬大關
- 昆凌爆有孕 周董尾牙狂撒X百萬
- 是否加入TPP？ 中國觀望
- 水泥車撞進陸橋下 車頭慘遭壓扁
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉蘭嶼交通船加開 300人提早返鄉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分