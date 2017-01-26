〈南部〉3D海洋生物 進高捷鹽埕埔站

2017-01-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕每年農曆春節，高雄捷運公司會在特定車站裝置年節藝術，今年配合高雄燈會及鹽埕埔趕集、駁二等多項活動，特別將捷運橘線鹽埕埔站，打造成「3D深海的秘密」主題車站，昨天起開放，歡迎民眾拍照。

鹽埕埔年節趕集，是高雄歷史悠久的春節活動，每年都吸引數十至上百萬人次，鄰近的駁二藝術特區，更是全國重要藝文重鎮，使得橘線鹽埕埔站成為年節最熱門的捷運車站。

高捷公司今年特地選擇鹽埕埔站做為年節主題車站，打造八個3D拍照主題熱點，昨天起正式開放。

除了傳統海洋生物3D照相區，高捷公司運用目前最前衛的「影像錯視」及「空間錯視」，將車站依海平面軸線量身打造，從車站出入口往下延伸，一路探索深海裡的真實奧妙場景，帶領民眾一層一層進入海底世界，途中會出現憤怒的鮟鱇魚、迷路海龜、霸王大章魚等幾何立體水族生物，讓民眾感受視覺延伸與3D體驗。