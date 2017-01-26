| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉3D海洋生物 進高捷鹽埕埔站

2017-01-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕每年農曆春節，高雄捷運公司會在特定車站裝置年節藝術，今年配合高雄燈會及鹽埕埔趕集、駁二等多項活動，特別將捷運橘線鹽埕埔站，打造成「3D深海的秘密」主題車站，昨天起開放，歡迎民眾拍照。

鹽埕埔年節趕集，是高雄歷史悠久的春節活動，每年都吸引數十至上百萬人次，鄰近的駁二藝術特區，更是全國重要藝文重鎮，使得橘線鹽埕埔站成為年節最熱門的捷運車站。

高捷公司今年特地選擇鹽埕埔站做為年節主題車站，打造八個3D拍照主題熱點，昨天起正式開放。

除了傳統海洋生物3D照相區，高捷公司運用目前最前衛的「影像錯視」及「空間錯視」，將車站依海平面軸線量身打造，從車站出入口往下延伸，一路探索深海裡的真實奧妙場景，帶領民眾一層一層進入海底世界，途中會出現憤怒的鮟鱇魚、迷路海龜、霸王大章魚等幾何立體水族生物，讓民眾感受視覺延伸與3D體驗。

廣告
  • 高捷鹽埕埔站打造成「3D深海的秘密」主題車站。（記者葛祐豪攝）

    高捷鹽埕埔站打造成「3D深海的秘密」主題車站。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
新營火車站後站 6月動工

新營地區民眾期盼已久的新營火車站後站，預計將在六月動工，目標明年底完工啟用，工程總經費約五千四百零五萬元，屆時新營、柳營、東山、後壁、白河、六甲等地民眾，不用再繞到前站就能搭乘火車，也有助於紓解每年農…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：〈南部〉3D海洋生物 進高捷鹽埕埔站


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.