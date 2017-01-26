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〈南部〉新營火車站後站 6月動工

2017-01-26

〔記者劉婉君／台南報導〕新營地區民眾期盼已久的新營火車站後站，預計將在六月動工，目標明年底完工啟用，工程總經費約五千四百零五萬元，屆時新營、柳營、東山、後壁、白河、六甲等地民眾，不用再繞到前站就能搭乘火車，也有助於紓解每年農曆年前返鄉人潮為站前交通帶來的衝擊。

台鐵嘉義工務段代理段長鄭盛宏表示，新營火車站後站面積兩百五十八平方公尺，目前預算已進入審查階段，第一期簡易站房及新營站地下道、無障礙電梯延伸至後站部分，經費約三千九百零五萬元；第二期的新營站東側增設公廁暨廣場周邊工程，預算概估約一千五百萬元，已委託規劃設計中，廣場周邊將依法劃設機車及汽車停車格位。

新營火車站站長郭啟瑞表示，新營火車站平均一天出入旅客約一萬一千人次，未來後站完成後，旅客搭乘火車時，也可選擇直接由舊省道方向進出。

台鐵局昨天在新營火車站前向鄉親說明新建工程內容，立委葉宜津、市議員李退之及當地里長、多位居民均前往聆聽。

葉宜津和李退之除了期盼工程早日完工，也表示將繼續爭取新營至柳營地區全長約七公里的鐵路高架化。

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新營火車站後站 6月動工

新營地區民眾期盼已久的新營火車站後站，預計將在六月動工，目標明年底完工啟用，工程總經費約五千四百零五萬元，屆時新營、柳營、東山、後壁、白河、六甲等地民眾，不用再繞到前站就能搭乘火車，也有助於紓解每年農…

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