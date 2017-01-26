〈南部〉南市府小換血 張政源接副市長

2017-01-26

〔記者王捷／台南報導〕台南年終市政會議市政團隊換新血，其中最重要的副市長職缺，換成交通局長張政源接任，副秘書長林燕山由於屆齡退休，由都發局長吳欣修接任，衛生局長林聖哲請辭獲准，另外賴清德還透露，地政局長洪德洋、觀旅局長王時思曾被中央挖角，不過兩人都決定留在台南。

台南市前副市長顏純左因計畫參選下一任市長，雖然賴清德曾表達不捨，但祝福顏純左參選，顏也辭去副市長一職。賴清德昨日在市政會議宣布，將由交通局長張政源接任副市長，即日起生效。

為何指定交通局長接任，賴清德說，市府每位首長表現都深受肯定，都有擔任副市長的資格，但考量到目前城市發展需要，包括鐵路地下化，需要有交通背景者擔任要職，因此委請張政源擔此重任，期待發揮專長，協助推動交通相關建設。

吳欣修接副秘書長

此外，副秘書長林燕山屆齡退休，林燕山職缺則由都發局長吳欣修接任。賴清德說，林燕山擔任地政工作長達卅九年，為了回饋故鄉，在縣市合併後，回到台南服務，地政工作龐雜，但林副秘書長就算面臨再大壓力，也沒有屈服。

衛生局長林聖哲請辭

賴清德同時宣布，衛生局長林聖哲多次請辭，為了尊重他的意願，忍痛准辭，賴市長指出，自己與林聖哲同是醫生，關係深厚，在他力邀下，林局長捨棄優渥收入，來到市府服務，面對議會及民眾，展現相當好的行政及溝通能力，受到各界肯定，對於林聖哲的去職相當不捨。

賴清德並透露，其實中央曾來借將，希望包括地政局長洪德洋、觀旅局長王時思能北上服務，但兩位首長基於對台南的感情，決定續留台南，為這個城市奮鬥。