〈南部〉高雄燈會點燈 愛河試放煙火
〔記者葛祐豪／高雄報導〕二○一七高雄燈會藝術節，昨晚由市長陳菊點燈，在愛河試放中低空煙火；正式開幕則是大年初三，重頭戲是全國首創的「大港花火秀」，在西子灣及旗津長達一千公尺的防波堤上，施放高空煙火，預估今年將吸引五百萬人次參觀。
昨晚七點，高雄燈會在愛河畔點燈，隨即展開水上劇場燈光煙火秀，以愛河為畫布，利用科技燈光及雷射，結合音樂及中低空煙火，照亮愛河上空。
高雄市觀光局長曾姿雯說，今年高雄燈會是場煙火秀，包括西子灣及旗津的高空煙火、愛河的低空煙火、光榮碼頭的中高空煙火，總計有三層煙火，相當壯觀，歡迎全台民眾來高雄賞煙火。
今年高雄燈會從一月三十日（初三）到二月十二日（元宵節），每晚七點在中正橋至高雄橋之間的愛河兩岸，都會施放低空煙火；每晚九點半在光榮碼頭則施放中高空煙火（二月四日、十一日除外）。
一千公尺防波堤上高空煙火重頭戲
陳菊表示，今年高雄燈會首次規劃「大港花火秀」，將在西子灣及旗津長達一千公尺的防波堤上，施放高空煙火，時間是一月三十日（初三）高雄燈會開幕當晚十點、二月四日（星期六）晚上十點，及二月十一日（元宵節）萬人提燈大遊行晚上十二點，一月三十日及二月四日施放十分六秒，二月十一日施放長達二十分十七秒，只要在高雄市區，都可欣賞到絕美的花火綻放。
去年高雄燈會約吸引二四五萬人次參觀，今年在「大港花火秀」助陣下，市府預估參觀人次倍增，上看五百萬人次。
文化局特別安排超限量花火船班，讓民眾有機會搭乘新穎的文化遊艇，在海面上近距離觀賞港灣煙火的絕美景色，詳洽07-2288846。
警方表示，燈會期間，每天傍晚五點至晚間十一點，將封閉七賢路至五福路間的河東路段（愛河東岸），及市中一路通往河東路之間的東西向各路段，形成徒步區。
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