〈北部〉新北櫻花季 跟著賞櫻地圖走春

2017-01-26

〔記者何玉華／新北報導〕新北市櫻花季要來囉！農業局與多區公所聯合宣告今年賞櫻活動與步道、健行、生態體驗結合，首場二月五日在石碇舉行，賞花健行加品茶品茗，市府推薦是春節後戶外活動好選擇。

新北市副市長葉惠青說，全市種植的櫻花超過十五萬株，花序最早的是桃紅花瓣的「臺灣山櫻花」，約一、二月綻放，接著是重瓣的「八重櫻」、再來是粉嫩色的「昭和櫻」、「富士櫻」及「吉野櫻」，一直持續到三月底。

賞櫻地點包括三芝大湖路、青山路、木屐寮及淡水滬尾櫻花大道，金山中山溫泉公園、土城區公館溝觀光步道及太極嶺、烏來瀑布公園、石碇二格道路等；首場賞櫻活動是二月五日的「石碇賞櫻茶事活動」，接著十一日在淡水、金山、烏來也有賞櫻活動。

桃園農改場副研究員吳安娜說，今年山櫻花受到去年颱風打落樹葉，十一月又逢暖冬，因此提前開花，這幾天低溫後，若天氣回暖，約在二月中盛開，若持續低溫，花期可能稍晚；她強調，山櫻花去年底開過一波，接下來花況可能較零星，但吉野櫻、昭和櫻、富士櫻等不受影響，約二月底後盛開。