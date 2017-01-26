〈北部〉小型活動新去處 台北行旅廣場開放
2017-01-26
〔記者陳紜甄／台北報導〕配合西區門戶計畫，國光客運台北西站原址歷經八十六天施工，現已改建為台北行旅廣場，今日起對外開放使用。北市工務局昨舉行揭牌儀式，副市長林欽榮表示，民眾未來可在台北行旅廣場，舉辦活動或野餐，創造新的生活記憶。
台北行旅廣場位於忠孝西路與重慶北路口東側，即國光客運台北西站原址，佔地一．六公頃，廣場北側的綠茵草坪，空間可容納兩千人，可做為民眾野餐、活動與草地音樂會等各類小型活動使用。
工務局表示，台北行旅廣場為進出機場捷運線與台北車站地面層的交會口，廣場擁有綠意盎然的自然景觀，南來北往的旅客行經此廣場時，可在此休閒放鬆。
林欽榮表示，國光客運台北西站曾在此營運一甲子，車水馬龍川流不息，但配合西區門戶計畫，去年九月遷移至台北車站北三門、東三門與台北轉運站；該地歷經八十六天施工，重新打造成台北行旅廣場。
另外，台北行旅廣場智慧公車亭預計今年五月完工、北門廣場七月完工，以及分別將在二○一八與二○二○年完工的台灣攝影中心與鐵道博物館，工務局表示，台北行旅廣場將與上述周遭環境結合，串連台北車站與北門間軸帶，營造新的都市景觀。
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