〈北部〉串連台北燈節 大同、中山區點燈

2017-01-26

〔記者陳紜甄、聶瑋齡／台北報導〕即將於二月四日舉行的台北燈節，今年首度移師北門舉行。為了擴大燈節熱鬧氣氛，觀傳局與十二個行政區串連點燈，舉辦具有「在地特色」的燈區，其中中正、南港與松山區首先帶頭點燈，昨則由大同、中山繼續接棒。

市長柯文哲昨出席中山、大同燈區點燈儀式時表示，希望十二個行政區，可以發揮它的想像力，讓台北市都有歡樂，都有被「燈」到。

今年燈節主燈設在西門紅樓，但十二個行政區公所皆與在地廟宇合作，設置特色燈區。柯文哲表示，「其實還有一個目的，就是政府不用出很多錢啦。」

文昌宮為中山區知名廟宇，每日皆有為數不少信眾前往祈福，因此中山區公所與文昌宮合作舉辦燈區。中山區公所表示，文昌宮主燈為高度四公尺的大型「春」字燈籠，民眾可以從「春」字主燈下方走過，具有「走春」吉祥意涵，也象徵民眾新的一年大吉大利。

大同燈區昨傍晚由柯文哲市長點燈、發送民眾一百五十份福袋。今年大同區燈節共有三座主燈，「闔家團圓」雞年花燈、以光雕投射的「台北保安宮」、「世大運熊讚」燈飾，即日起至二月十二日在孔廟與保安宮間的六藝廣場展出。