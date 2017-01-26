〈北部〉年後試辦解決龜速車 雪隧最慢70公里
三、四月試辦 研議開放變換車道
〔記者游明金／宜蘭報導〕國道高速公路局昨起將雪隧北口至坪林四百九十公尺北上路段，最高速限從八十公里提高至九十公里，減少雪隧回堵情形；有關龜速車問題，高公局也透露，雪隧最低速限將從六十公里提升到七十公里，預定三、四月間試辦，開放變換車道也在研議中。
北口到坪林 速限放寬至九十公里
立委陳歐珀昨至高公局頭城工務段，聽取雪隧速限提升以及春節輸運整備情形。交通管理科長宋嵩說，雪隧北口以北路段最高速限原本八十公里，但雪隧內是九十公里，出隧道就要減速，用路人在隧道尾端會有降速的預期心理，提前做減速動作，影響車流行進甚至回堵，高公局檢視相關路段，進行標誌標線等交通工程改善，符合九十公里速率標準並於昨起放寬。
至於坪林至南港路段目前仍維持八十公里，是否一併提升統一速限，宋嵩說，若要提升，全線有八處路段要硬體改善，高架道路要拓寬需立墩柱增加路面寬度，這包括工程經費、施工要封閉道路等問題，對車流運行影響很大，還要審慎評估。
陳歐珀說，這次提升速限雖然只有短短四百九十公尺，但總算跨出一大步，他也希望提升雪隧內最低速限，並規劃部分路段開放變換車道（超車），解決龜速車問題。
宋嵩表示，變換車道有在做可行性研議，因涉及安全問題還要深入了解，目前不方便直接講可行或不可行，但最低速限部分，從六十公里提高到七十公里的方向較明確，快的話，三、四月就會試辦。
高乘載首度開放孕婦不受管制
另，高公局交通工程科長張崇智提及春節輸運，依往年經驗推估，國五南下最大車流量將出現在初一，預估有二．一萬輛次，北上會出現在初四，預估二．三萬輛次；初一至初二上午七時至十二時，南下有高乘載管制，北上則是初二至初五下午三點到八點。
張崇智指出，高乘載需三人才能上路，今年首度開放孕婦不受人數管制，但須出示孕婦健康手冊與附照片的身分證明，請用路人注意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
即將於二月四日舉行的台北燈節，今年首度移師北門舉行。為了擴大燈節熱鬧氣氛，觀傳局與十二個行政區串連點燈，舉辦具有「在地特色」的燈區，其中中正…
- 陸客不來 日飯店APA老闆嗆：無損
- 興大蔣介石銅像已移走 換成已故校長湯惠蓀銅像
- SBL最聰明洋將 獨缺霸氣
- 吳敦義︰年金不改革 會是未爆彈
- 8韓女控遭性侵「都搭Jerry車隊」
- 緊縮移民政策 川普真的要築牆了
- 「相信川普玩真的」 道瓊首度攻上2萬點
- 禽流感疫情不斷 火雞也中鏢
- 步訓部實戰演練賀隊慶 家屬喊過癮
- 中國男大生回家過年 花5天半徒步300多公里
- 亞冬會組委會：日本APA酒店將撤右翼書籍
- 大浪吞噬 7千萬漁船毀了
- 獅新守護神 經典賽後報到
- 鼓鼓朝聖阿信房間 找靈感當寫歌點子
- Seiko慶135週年 錶襯雞祥如意
- 《自由廣場》司改國是會議 先釐清三個核心問題
- 年收僅10幾萬 晨翔要掰SpeXial
- 3年前認識 張安樂：她很善良
- 砸店、堵黃之鋒 四海幫陳子俊起訴
- 全民抓Uber! 小黃工會送350份檢舉
- 白宮否認擬恢復海外秘密偵訊恐怖嫌犯
- 彈劾後首談閨密門 朴槿惠︰背後勢力介入
- 弓三提升攔截高度 追趕薩德戰力
- 川普下令噤聲 統一部會口徑
- 婚外情告白記者會？童：不喜歡邱女 就不是男人
- 川普當家 學者：台美經貿有契機有挑戰
- 連、王表態相挺？詹︰聚會未必是為選舉
- 久等了! 機捷2/2起試營運 免費搭乘1個月
- 范屈拉瀕死…搶匪沒救人先打劫
- 與美重談NAFTA 墨嗆未取得優惠就退出
- 牽制中國北韓 美新防長2月初訪日本、南韓
- 《中英對照讀新聞》The reason your nipples go hard – even when you’re not cold or excited 乳頭變硬的原因 即便不是冷也不是興奮
- 奧斯卡出包 湯姆漢克烏龍入圍
- 吳︰沒養網軍、沒說白海豚會轉彎
- 「68789003」趕快對發票 抱著千萬好過年
- 林萬億︰年改不涉及信賴保護原則
- 看好川普施政 道瓊開盤漲破2萬大關
- 昆凌爆有孕 周董尾牙狂撒X百萬
- 是否加入TPP？ 中國觀望
- 水泥車撞進陸橋下 車頭慘遭壓扁
標題：〈北部〉年後試辦解決龜速車 雪隧最慢70公里
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email