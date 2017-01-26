〈北部〉年後試辦解決龜速車 雪隧最慢70公里

2017-01-26

三、四月試辦 研議開放變換車道

〔記者游明金／宜蘭報導〕國道高速公路局昨起將雪隧北口至坪林四百九十公尺北上路段，最高速限從八十公里提高至九十公里，減少雪隧回堵情形；有關龜速車問題，高公局也透露，雪隧最低速限將從六十公里提升到七十公里，預定三、四月間試辦，開放變換車道也在研議中。

北口到坪林 速限放寬至九十公里

立委陳歐珀昨至高公局頭城工務段，聽取雪隧速限提升以及春節輸運整備情形。交通管理科長宋嵩說，雪隧北口以北路段最高速限原本八十公里，但雪隧內是九十公里，出隧道就要減速，用路人在隧道尾端會有降速的預期心理，提前做減速動作，影響車流行進甚至回堵，高公局檢視相關路段，進行標誌標線等交通工程改善，符合九十公里速率標準並於昨起放寬。

至於坪林至南港路段目前仍維持八十公里，是否一併提升統一速限，宋嵩說，若要提升，全線有八處路段要硬體改善，高架道路要拓寬需立墩柱增加路面寬度，這包括工程經費、施工要封閉道路等問題，對車流運行影響很大，還要審慎評估。

陳歐珀說，這次提升速限雖然只有短短四百九十公尺，但總算跨出一大步，他也希望提升雪隧內最低速限，並規劃部分路段開放變換車道（超車），解決龜速車問題。

宋嵩表示，變換車道有在做可行性研議，因涉及安全問題還要深入了解，目前不方便直接講可行或不可行，但最低速限部分，從六十公里提高到七十公里的方向較明確，快的話，三、四月就會試辦。

高乘載首度開放孕婦不受管制

另，高公局交通工程科長張崇智提及春節輸運，依往年經驗推估，國五南下最大車流量將出現在初一，預估有二．一萬輛次，北上會出現在初四，預估二．三萬輛次；初一至初二上午七時至十二時，南下有高乘載管制，北上則是初二至初五下午三點到八點。

張崇智指出，高乘載需三人才能上路，今年首度開放孕婦不受人數管制，但須出示孕婦健康手冊與附照片的身分證明，請用路人注意。