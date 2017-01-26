〈中部〉南投草屯農會告媒體 雲林東勢農會將被停權

2017-01-26

〔記者陳鳳麗、廖淑玲、黃淑莉／綜合報導〕全國各鄉鎮市農會選舉將於二月十九日起展開，地方競爭激烈，南投有草屯鎮農會總幹事控告媒體抹黑，雲林則有雲林縣府認定東勢農會複審會員資格違法，將函文農委會停止東勢農會理、監事及總幹事職權。

南投縣草屯鎮農會總幹事蕭忠郁，昨率領會代們到南投地檢署按鈴申告，控告地方媒體「大報新聞」連續出四份報紙抹黑會代，違反農會法。該媒體負責人則稱，首頁是白派買下的全版廣告而非報導，與該社無關，且是寫黑派白派而非黑道白道。檢方已受理該案，將交由檢察官調查。

雲林東勢農會選舉爭議不休，複審會員資格雲林縣府認定審查違法，雲林縣長李進勇昨天指出，東勢鄉農會會員代表登記候選人審查會，理事長林當事、常務監事林木英、總幹事陳滄富等人，漠視法令、完全不採納其他審查委員意見，認定周金來、楊國志會員的農會會員代表候選人資格不合格決議。

李進勇以林當事等人嚴重影響農會未來四年運作，縣府將函報農委會核准停止該農會理、監事及總幹事職權，並在接獲農委會核准公文後，將立即暫停該會改選選務工作，相關選務期程縣府將另行公告。

林當事說，楊國志是雲林縣商業會理事長還是建設公司老闆，雖然他有農地但都由他人耕作且去年底申請農災補助都由他人領取；而周金來自民國九十九年起陸續擔任建設、太陽能光電公司負責人，審查小組決議兩人不具參選資格，依農會法規定辦理。