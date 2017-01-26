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〈中部〉年前蔬果量足價穩 魚貨小漲

2017-01-26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕春節年關將近，市長林佳龍二十五日清晨視察台中魚市場與果菜市場，而今年多數產品價格及供貨穩定，林佳龍表示，市民可安心過年。

昨天清晨，市長林佳龍在台中魚市場董事長陳寶禎及總經理陳獻民陪同下巡視魚貨拍賣情形。陳寶禎表示，過年魚貨行情雖有應節小幅上漲，但也在預期價格範圍內，交易量近日約七十噸，春節前夕總體行情平均價格每公斤大致在一三○至一四○元間，較去年一五○元平穩；至於過年常用的鯧魚，冷凍價格約一台斤一千元，現撈因漁獲量少，價格一台斤約二千至三千元。

隨後，林佳龍轉往果菜市場，由台中果菜運銷公司董事長蔡政郎及總經理翁添滿陪同巡視市場拍賣情形。

批發商表示，近來氣候穩定，蔬果貨源充足，可滿足春節市場需求。

果菜市場總經理翁添滿指出，春節水果供應量每日平均約四五○噸，平均交易價格約五十五至六十元間。蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在一五○噸，平均交易價格每公斤落在十四至十六元間，價格平穩。

至於食安把關的問題，果菜市場表示，蔬果約於凌晨三時許拍賣，檢測人員半夜十二時就開始檢查樣品，如有藥物殘留，嚴重將銷毀，輕則請農友緩收。樣品如有檢出藥殘也將追蹤回收，保障食的安全。

經發局指出，今年春節前虱目魚平均交易價格約在七十六至八十元間，交易量每日約在八噸上下。

吳郭魚今年每公斤的平均價格在四十五元上下，較去年春節每公斤五十三元下跌，每日約在九至十噸間，供應量相對平穩。

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  • 市長林佳龍昨視察台中魚市場及果菜市場，關心目前供應量及市場行情。（記者廖耀東攝）

    市長林佳龍昨視察台中魚市場及果菜市場，關心目前供應量及市場行情。（記者廖耀東攝）

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