〈中部〉中市府實境小紅包 金雞送吉祥話

2017-01-26

〔記者蘇金鳳、陳鳳麗／綜合報導〕要過年了，台中市長林佳龍將於大年初一至初三到宮廟發小紅包，市府今年全國首創「雞運大開」互動小紅包，民眾可以跟立體雞玩實境（AR）遊戲，讓一元紅包袋不但象徵吉利又有遊戲功能。

林佳龍表示，「雞運大開」互動小紅包內有互動的實境遊戲，研發一個月才成功，而且是全國首創，他自己現場試玩後，愛不釋手，覺得很有趣，未來市府的政績，也可透過實境互動遊戲的方式來進行宣傳。

市府表示，民眾拿到「雞運大開」互動小紅包， 對著小紅包的QR CODE掃描一下，手機螢幕就會進入「雞運大開」APP，並對準紅包上的鞭炮插圖後，就會響起熱鬧的新年音樂聲。

剛開始手機畫面會出現三根立體爆竹，依圖示點燃三根爆竹將出現金雞並開始下金蛋，點擊金蛋收集完六顆後，金雞就會高舉吉祥話語，且有多個吉祥話可供選擇，最後還可將金雞與金蛋拍照分享出去，向親朋好友賀新年。

市府表示，今年的「雞運大開」互動小紅包預計在春節初一至初三期間發放，大約二十萬個，市長林佳龍將在各宮廟發放，數量有限，將提早公布行程供民眾索取，詳細時程會公布於林佳龍臉書 。

即將過年，南投縣議員廖志城昨帶著生肖屬雞的父母和岳父母，打扮成雞婆公和雞婆母，到蒙愛陪讀班和炫寬愛心教養園，提前陪弱勢的小朋友吃火雞刈包；國姓鄉公所也安排獨居老人到泰雅度假村提前圍爐。

賞夜櫻 暨大年後首辦

另外，從今日起到二月五日，暨大賞櫻活動先由僑生的大排檔美食餐車開始，二月十一日則首度有賞夜櫻活動，另賞櫻茶會則在二月十五日開始。