〈中部〉彰縣農民反彈 14萬口水井規費喊卡
原擬每口須繳二千七百元
〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣已申報的水井已有十四萬一四三五口，但縣府水利資源處昨天表示，每口納管的水井要收取二千七百元規費，而且三年要換照一次，引起農民不滿，指責政府在辦理申報前並未先聲明，揚言不願接受納管。針對農民的反彈聲浪，水資處昨晚表示，由於農民對於收費仍有疑慮，因此將先停收水井的水權規費，待中央研擬配套措施後再行研議配合辦理。
台灣西部因持續地層下陷，造成海水入侵以及高鐵的高架鐵道有倒塌、斷裂的危險，而地層下陷的主因，來自一般住戶、工廠、農戶、養殖漁業等超抽地下水。這些水井長期被用在灌溉、工業及家庭用途，越抽越多並使得地下水源迅速耗竭。
為了解決問題，經濟部水利署依據雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫，選定彰化縣為水井納管複查示範縣市，而彰化縣納管水井複查作業於去年十二月間完成，今年起陸續排定期程複查貼標作業的用水戶，並輔導後續合法化相關作業。
彰化縣政府水利資源處代理處長吳文昇昨天宣布，目前納管申報的地下水井多達十五萬三六五九件，縣府完成水井複查作業有十四萬一四三五口，完成率達九十二％，而合法化的水井從今年起一連三年，比照一般水井申請地下水權收費標準，應繳交納管水井水權行政規費，分別為履勘費一千元、登記費一千二百元及水權費五百元，合計二千七百元，今年先從溪州鄉舊眉村、圳寮村、溪厝村的三村納管水井示範輔導合法作業，申請人應持縣府開具的三聯單辦理劃撥匯款。
農民︰申報前未先聲明
對於此一突如其來的消息，農民相當不滿。一名在永靖鄉種植芭樂的張姓農民表示，農民挖掘水井灌溉，是因一般的灌溉水源取得不易，政府又無能為力，才會花錢挖水井，而政府在接受農民申報前未先聲明，事後才要收費，他已申報二口水井，就要被收五千四百元，實在難以接受。除此之外，縣議員賴清美等人也立刻向縣府抗議，要求停止收費。
水資處︰待中央研擬配套
針對農民與地方民代的反彈，水資處表示，將順應民意，中止擬辦的溪州鄉三村試辦計畫，等待中央研擬配套措施後，再行研議配合辦理，同時納管水井的二千七百元規費，也會暫停收費。
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標題：〈中部〉彰縣農民反彈 14萬口水井規費喊卡
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