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〈南部〉土壤液化補助 將可達八百戶

2017-01-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕去年二○六地震全市土壤液化區共通報九百廿六件，但僅有期限內通報才進行複查，同一幢建物，有的補助、有的卻沒有，而引發爭議；市府表示，地質改良及頂升扶正須整幢共同施作且完工後才領補助金，對於其中未補助戶，將可比照補助戶辦理，未來估計受土壤液化補助名單可達八百戶左右。

全市土壤液化區通報九百廿六件中，僅有期限內通報的才進行複查，通過評鑑補助一百四十八戶，但結果一出來，安南區及北區民眾反映，同一巷弄或同一幢建物有些住戶有補助，有些同樣有地震受損卻無土壤液化補助。

經民代反映後，市府表示，由於地質改良及頂升扶正須整幢共同施作，且完工後才可領補助金，因此未補助戶將可比照補助戶辦理。

至於台南液化區房屋住戶，因為房子沒有立即危險，是否有災戶拿錢卻不修，又不符建築法開罰規定，無「法」可管。

對此，市府表示，有關地震損害補助係依建築師或技師逐戶勘查鑑定，依公會所訂修復單價計算結果辦理，土壤液化房屋沉陷，結構並無損害，損害的是地板，除非住戶另有打算不繼續居住，不會不修復。至於最主要部分房屋扶正提升以及地質改良補助，考慮必須整排房屋一起施工，因此會等施工完成後才發放補助，所以不會有拿了補助款而不施工情形。

市府並表示，對於公有建築，營建署訂有「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，目前全市列管三一八件，已完成評估二五八件，另營建署也將修正「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，未來將把一定規模私有建築耐震能力評估納入申報制度。

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