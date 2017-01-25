〈南部〉西港外環道開發 將延至年後現勘

2017-01-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市西港外環道開發案，內政部審議委員原定於今天現勘，不過環保團體及「反西港外環道不當開闢自救會」昨日上午批抨指出，公文臨時通知，既不合理也不具代表性，若這次現勘不取消，自救會將至監察院陳情。

經自救會陳情抗議後，自救會於昨日下午即接獲內政部電話，原訂於今天的現勘「延期」，將延到年後擇日再勘。

南市環境保護聯盟前理事長陳椒華表示，這次現勘問題很多，包括「太晚通知居民」，而且「故意選在過年前」，且據其他管道取得的行程表顯示，現勘時程太短，委員只在西港待二小時，又只看尖峰，不具代表性。

環團要求，下次的現勘應該在假日及非假日各抽樣一天，至少二個整天的全日現勘，才能看到真實的離峰和尖峰路況。