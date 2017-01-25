| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉西港外環道開發 將延至年後現勘

2017-01-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市西港外環道開發案，內政部審議委員原定於今天現勘，不過環保團體及「反西港外環道不當開闢自救會」昨日上午批抨指出，公文臨時通知，既不合理也不具代表性，若這次現勘不取消，自救會將至監察院陳情。

經自救會陳情抗議後，自救會於昨日下午即接獲內政部電話，原訂於今天的現勘「延期」，將延到年後擇日再勘。

南市環境保護聯盟前理事長陳椒華表示，這次現勘問題很多，包括「太晚通知居民」，而且「故意選在過年前」，且據其他管道取得的行程表顯示，現勘時程太短，委員只在西港待二小時，又只看尖峰，不具代表性。

環團要求，下次的現勘應該在假日及非假日各抽樣一天，至少二個整天的全日現勘，才能看到真實的離峰和尖峰路況。

廣告
  • 環保團體及自救會認為廿五日現勘不合理，要求取消。（記者洪瑞琴攝）

    環保團體及自救會認為廿五日現勘不合理，要求取消。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
屏東火車站前站 今午起開放通行

屏東火車站為因應春節疏運人潮，封閉施工年餘的前站二十五日中午起開放人員通行，原本被一分為二的車站大廳將完全貫通，民眾搭車更加便利。人員通行車…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：〈南部〉西港外環道開發 將延至年後現勘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.