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〈南部〉超徵地價稅32年 萬皇宮討回400萬

2017-01-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民地遭劃設公共設施保留地，依法可免徵地價稅，但市府僅有公告，並未主動發文通知，一般地主不知道，可能因此被超徵，南區萬皇宮被超徵地價稅超過三十二年，幸好發現後申請，加計利息退回四百多萬元。

都發局解釋，一○四年就發現這種狀況，已展開行政清查作業，但自民國七十四年公告實施的南區（喜樹、灣裡地區）細部計畫，至今有上萬筆土地，相關作業繁複費時，這段期間並非完全沒有作為。財稅局也坦承，該區域內有疑慮的課稅資料高達二萬多筆尚待釐清。

萬皇宮主委蔡進添、常務監事蔡忠壽，昨在市議員莊玉珠陪同下出面陳情，一般民眾不清楚，通常接到稅單後都乖乖繳納，沒想到會被超徵，呼籲市府全面清查造冊，主動辦理退稅，以維護市民權益。

蔡忠壽指出，該廟有筆廟產二千三百五十九平方公尺，遭劃為公共設施保留地公兒用地，從民國七十四年至八十一年因屬田賦不用繳稅，八十一年之後則需課徵地價稅，原應為千分之六的稅率，卻僅有二百三十九平方公尺是千分之六稅率，其他都是一般用地稅率課徵，直到去年發現後向市府反映，才辦理退稅並加計利息，要回四百多萬元；一○五年度的地價稅，也從五○七萬元降為四五○萬元。

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