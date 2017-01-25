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〈南部〉實驗課爆炸 新營高中15師生輕傷

2017-01-25

〔記者王涵平、楊金城／台南報導〕國立新營高中數理特教班昨日進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，實驗用的花盆破裂，碎片噴濺造成十四名學生與一名老師受傷，所幸均為輕傷，並無生命危險，詳細肇因目前正由警、消調查中。

帶領課程的物理老師莊立山表示，以往進行液態氧助燃性實驗時，都是選在操場開放空間，先將鐵釘等金屬放進花盆中，再淋入液態氧，點燃後，學生會退至安全範圍觀察金屬燃燒情況，燃燒完後再了解花盆內金屬燃燒情形，多次實驗並未發生意外。

加入沙拉油助燃 花盆爆裂

他說，昨日的實驗適逢鐵釘等金屬在日前活動中用完，就撿拾鋁罐放進花盆中，但因液態氧的燃燒情況不佳，因此加入沙拉油助燃，未料空氣中油氣瞬間反應，火勢突然加大，花盆也爆裂，造成學生受傷。

他說，此次實驗使用未曾試驗過的材料，還加入沙拉油助燃，確實有疏失，對於家長與學生感到相當抱歉。

詳細肇因將組調查小組調查

由於爆炸巨響在下午四點五十九分發生時，鄰近二、三公里的地方都聽到，不少民眾紛紛透過臉書、line詢問新營哪裡發生爆炸，新營消防隊趕抵後也將十四位學生分送衛福部新營醫院與柳營奇美就醫，院方表示，多為點狀燒燙傷，程度為二、三度。

有學生回憶當時情況表示，看到火勢突然起來就直接往後跑；有學生則說，老師有喊要同學往後退。

新營高中校長郭調清表示，第一時間已通報教育部，後續除繼續觀察學生的傷勢妥善給予醫療照顧，也會組成調查小組，視調查結果給予老師相關懲處。

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  • 國立新營高中數理特教班昨日進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，校長郭調清（右）至醫院探視受傷學生，所幸均無大礙。（記者楊金城攝）

    國立新營高中數理特教班昨日進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，校長郭調清（右）至醫院探視受傷學生，所幸均無大礙。（記者楊金城攝）

  • 新營高中物理課程實驗爆炸造成學生受傷，帶領課程老師莊立山（右）自己也受傷，在醫院探視學生，對家長與學生感到自責與抱歉。（記者楊金城攝）

    新營高中物理課程實驗爆炸造成學生受傷，帶領課程老師莊立山（右）自己也受傷，在醫院探視學生，對家長與學生感到自責與抱歉。（記者楊金城攝）

  • 國立新營高中數理特教班以往進行液態氧助燃性實驗，學生會在安全距離外觀察金屬在液態氧內燃燒情形。（莊立山提供）

    國立新營高中數理特教班以往進行液態氧助燃性實驗，學生會在安全距離外觀察金屬在液態氧內燃燒情形。（莊立山提供）

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標題：〈南部〉實驗課爆炸 新營高中15師生輕傷


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