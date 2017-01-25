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〈南部〉安心過好年 春節服務報你知

2017-01-25

〔記者洪瑞琴、王捷／台南報導〕農曆春節將至，台南市府整理規劃春節期間特別活動及該注意的生活訊息，讓民眾在台南行春之餘，也能安排好家中大小事，無憂無慮度過新春假期。

醫院門診時段 衛生局網站可查

農曆春節期間各大醫院調整門診時段與科別，民眾可上南市衛生局網站查詢，或於上午九點至下午五點，撥打開診查詢專線0800-030598；1999市民服務專線，春節期間服務不打烊。

鉅額存款、防竊巡邏可洽分局

即日起至二月二日，民眾舉家外出的住居安全維護、鉅額存提款安全保護、喜慶宴會場所加強防搶、防竊巡邏等，若有需求可洽當地分局或分駐、派出所，或撥打免付費服務電話0800-066110。

每逢佳節倍思親，民眾若心情鬱悶，想找人談談，打廿四小時安心專線0800-788-995（請幫幫，救救我），可善加利用。

工務局表示，市民若發現道路、公園等公共設施有維護不良，可撥打市民服務專線1999外，該局內部亦成立二十四小時服務專線06-2155555，提供最快速最有效率的服務。

垃圾收運部份， 一月廿七日除夕日間開始加強收運至晚上六點半，一月廿八至三十日（初一至初三）停止收運，一月三十一日起恢復清運。

除夕夜 公車多行駛至七點收班

大台南公車一月廿七日（除夕夜），除高鐵接駁車H31市府線、H62奇美線及黃9維持正常營運，其餘各路線行駛至晚上七點收班。

月津港燈節 作品展現鹽田風情

文化行春部份，月津港燈節一月廿一日至二月廿八日舉行，今年「月津港燈節」有兩件吸睛作品，是成功大學科技藝術碩士學位學程師生親手打造，針對河岸、河面環境，精心設計「穿月（越）津（今）昔」、「生命鹽月」兩件大型花燈，視覺、意象、文化內涵兼具，兩件作品獲得全國大專校院公開徵件肯定，即日起在月津港展出，作品不僅要讓遊客感受到台南工藝之美與鹽田風情，也展現出學生對文創的用心。

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  • 「月津港燈節」作品「生命鹽月」，呈現鹽田風光，把印象中的堆鹽景致巧妙轉化成花燈。（記者王捷翻攝）

    「月津港燈節」作品「生命鹽月」，呈現鹽田風光，把印象中的堆鹽景致巧妙轉化成花燈。（記者王捷翻攝）

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