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科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
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〈南部〉《觀察筆記》逆轉勝

2017-01-25

是危機也是轉機。

危險中的機會，情勢轉變中的機會。川普上任之始，退出跨太平洋夥伴協定時，有杞人憂心危機來臨，但是，黯淡中有曙光迸現，就像舊曆年將告別，隧道有亮花花晃動，是希望哪。

我們的國家不都在挑戰中成長？哪一年沒有風雨？何時天上掉下貿易順差過？不都是在中國的軍事威脅、經濟封鎖、限制陸客的擔驚受怕裡挺了過來？

台灣人有白吃午餐過嗎？最優秀的中小企業打造上世紀的台灣龍，那時節中國赤貧又共產還鎖國；台灣商人拎個○○七公事包內裝產品目錄，除了鐵幕中國，走遍五湖四海一個個國家推銷。吃苦，只為做生意，只為家國生存。

如何？前年中國和南韓簽自由貿易協定，許多人唱衰台灣，以為從此暗無天日，就要邊緣化。現在呢？他們互課高關稅報復，因為薩德飛彈。

跨太平洋夥伴協定在美國拆夥下，會昏天暗地？這協定都還未實施，台灣目前黑夜嗎？

祖先渡黑水溝的慓悍韌性，還在後代的血管裡流淌著！（資深記者黃明裕）

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