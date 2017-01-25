〈南部〉公投百日後 廢博弈條款連署破萬人

2017-01-25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖第二次博弈公投，反賭方大勝二萬多票，獲得壓倒性勝利，澎湖青年陣線為防止博弈公投夢魘重複不斷上演，啟動連署廢除博弈條款，昨剛好公投後百日，正式突破萬人，籲請國會新會期列入優先修法法案。

博弈公投法源來自於離島建設條例十之二條，即「博弈條款」，澎湖已舉行兩次公投，不僅勞民傷財，更造成澎湖正反兩派嚴重對立，撕裂島內團結情感，因此澎湖青年陣線在公投結束後，隔日便展開連署修法「廢止博弈條款」行動，歷經三個月餘正式突破萬人連署門檻，統計已有一一九○八人加入連署。

澎湖青年陣線表示，第二次博弈公投清楚展現澎湖人拒絕賭場的態度後，澎湖青年陣線發動廢除博弈條款連署，強調此為台灣三十年反賭場運動最關鍵的戰役，推動國會修法全數刪除離島建設條例十之二條，終結二○○九年以來嚴重的立法錯誤，讓離島免於賭場困擾、耗費預算、發展停滯，讓博弈議題走入歷史。