〈南部〉旗山燈會點燈 七彩金雞報喜

2017-01-25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年旗山春節活動「金雞報喜．聞雞旗福」將於大年初一至初五展開，一連五天迎新春活動中，區公所特別規劃九大創意燈區，讓民眾一飽眼福，還有「Ba哥＆Na妹」拍照區，並安排熱鬧特色市集以及精采舞台節目演出與有獎徵答活動，歡迎民眾來旗山賞花燈迎新春。

昨晚點燈迎新春由副市長許銘春帶領長官以及貴賓，與民眾一起點亮「金雞報喜．聞雞旗福」，主燈以超過五公尺高的七彩金雞，搭配超Ｑ版的金雞家族，坐在香蕉船上向民眾報喜賀年，還有卡打車的Ｑ版，相當討喜吸睛。

九大創意燈區包含「七彩金雞主燈區」，展現旗山學生創意的「彩繪燈籠區」，充滿農村風情的「農村風情區」，幸福洋溢的「真愛廊道區」，充滿童年回憶的「童話歡樂區」，結合旗山特色的「香蕉情人區」及「璀璨地景區」，另外還有「祈福嬉遊記區」及「珍惜水資源區」，各區展現不同風情及魅力。

活動周邊也安排熱鬧特色市集，在公共體育場舞台區還有精采舞台節目演出與有獎徵答活動，歡迎民眾大年初一至初五來旗山賞花燈迎新春。