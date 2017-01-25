〈南部〉高雄燈會「大港花火秀」 14個最佳賞區

2017-01-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會首次規劃「大港花火秀」，將在西子灣及旗津施放高空煙火，連同愛河的低空煙火、光榮碼頭的中高空煙火，總計有三層煙火，高雄市觀光局也列出十四個最佳觀賞點，總計燈會將吸引五百萬人次參觀。

為了豐富高雄燈會藝術節，讓民眾留下深刻印象，高雄燈會今年首次規劃「大港花火秀」，在西子灣及旗津長達一千公尺的防波堤上，施放高空煙火。

高雄市觀光局長曾姿雯指出，「大港花火秀」將於一月三十日（初三）高雄燈會開幕當晚十點、二月四日（星期六）晚上十點，及二月十一日（元宵節）萬人提燈大遊行晚上十二點施放，一月三十日及二月四日施放十分六秒，二月十一日施放長達二十分十七秒，只要在高雄市區，都可欣賞到絕美的花火綻放。

觀光局昨公布十四個「大港花火秀」最佳觀賞點，五顆星的觀賞點包括：星光親水公園、高雄85觀景台、海音小鯨魚、香蕉碼頭、西子灣觀景平台及海岸沿線、英國領事館及十八王公廟、雄鎮北門、旗後砲台等八處；四顆星包括西子灣沙灘、中山大學操場、旗津海岸路等三處；三顆星包括哨船街&濱海二路、旗後山觀景平台、旗津海岸沿線等三處。

此外，高雄燈會從一月三十日到二月十二日活動期間，每晚七點在中正橋至高雄橋之間的愛河兩岸，都會施放低空煙火；每晚九點半在光榮碼頭則施放中高空煙火（二月四日、十一日除外）。

去年高雄燈會約吸引二四五萬人次參觀，今年在「大港花火秀」助陣下，觀光局預估參觀人次倍增，上看五百萬人次。