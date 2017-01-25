| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高雄燈會「大港花火秀」 14個最佳賞區

2017-01-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會首次規劃「大港花火秀」，將在西子灣及旗津施放高空煙火，連同愛河的低空煙火、光榮碼頭的中高空煙火，總計有三層煙火，高雄市觀光局也列出十四個最佳觀賞點，總計燈會將吸引五百萬人次參觀。

為了豐富高雄燈會藝術節，讓民眾留下深刻印象，高雄燈會今年首次規劃「大港花火秀」，在西子灣及旗津長達一千公尺的防波堤上，施放高空煙火。

高雄市觀光局長曾姿雯指出，「大港花火秀」將於一月三十日（初三）高雄燈會開幕當晚十點、二月四日（星期六）晚上十點，及二月十一日（元宵節）萬人提燈大遊行晚上十二點施放，一月三十日及二月四日施放十分六秒，二月十一日施放長達二十分十七秒，只要在高雄市區，都可欣賞到絕美的花火綻放。

觀光局昨公布十四個「大港花火秀」最佳觀賞點，五顆星的觀賞點包括：星光親水公園、高雄85觀景台、海音小鯨魚、香蕉碼頭、西子灣觀景平台及海岸沿線、英國領事館及十八王公廟、雄鎮北門、旗後砲台等八處；四顆星包括西子灣沙灘、中山大學操場、旗津海岸路等三處；三顆星包括哨船街&濱海二路、旗後山觀景平台、旗津海岸沿線等三處。

此外，高雄燈會從一月三十日到二月十二日活動期間，每晚七點在中正橋至高雄橋之間的愛河兩岸，都會施放低空煙火；每晚九點半在光榮碼頭則施放中高空煙火（二月四日、十一日除外）。

去年高雄燈會約吸引二四五萬人次參觀，今年在「大港花火秀」助陣下，觀光局預估參觀人次倍增，上看五百萬人次。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
屏東火車站前站 今午起開放通行

屏東火車站為因應春節疏運人潮，封閉施工年餘的前站二十五日中午起開放人員通行，原本被一分為二的車站大廳將完全貫通，民眾搭車更加便利。人員通行車…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：〈南部〉高雄燈會「大港花火秀」 14個最佳賞區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.