〈南部〉春節流感疫情恐升溫 21醫院「備戰」
〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節六天連假，考量流感疫情可能升溫，高雄榮總、高雄長庚、高醫及市立大同、小港及鳳山等廿一家醫院增設一百八十一診次的類流感特別門診，方便民眾就醫，衛生局也呼籲民眾就醫前務必留意各醫院春節期間開診情形，並遵循「大病大醫院、小病小醫院」的原則。
高雄市上週類流感急診就診率約九‧五％，全國是十‧四％，尚未達到十三％流行高峰期，但因農曆春節六天連假，返鄉及旅遊人潮湧現，預估會有另一波流感疫情，民眾要提高警覺。
增設181診次類流感特別門診
高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，去年流感疫情嚴重，短短三週就診率迅速飆升、並於農曆春節前一週達到流行高峰期，各大醫院擠滿就診民眾，今年流感疫苗接種涵蓋率較高，目前疫情還算平靜，但仍不能輕忽。
因應農曆春節假期流感疫情可能升溫，高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、市立大同、小港、鳳山、岡山等廿一家醫院，增設一八一診次的類流感特別門診，方便民眾就醫。
衛生局也分析歷年春節期間急診就醫數據顯示，急診就醫人次在大年初二達到最高峰，且傷病患都集中於高雄長庚、高雄榮總及高醫等醫學中心，建議民眾非急重症病患，不要前往大型醫學中心急診。
衛生局表示，一般急症病患春節期間到醫學中心掛急診，急診醫師會依照病患病情嚴重度，來決定看診先後順序，非先到先看，因此會拉長急診等候時間，增加感染風險，並影響醫療品質。
衛生局也請各大醫院於院區合適地點張貼宣導農曆春節假期開診資訊，並同步於衛生局網站（http://khd.kcg.gov.tw）公告，中央健康保險署也提供就醫App查詢鄰近醫院、診所開診情形讓民眾參考運用。
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標題：〈南部〉春節流感疫情恐升溫 21醫院「備戰」
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