〈南部〉春節6天假期 10觀光景點交管

2017-01-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局昨公布春節交通疏導計畫，官網設置「春節交通資訊專區」，方便民眾掌握即時路況，十大觀光景點車多易塞，將進行交管。

除夕至初三 平面公停停收費

今年春節假期從一月二十七日（除夕）至二月一日（初五），合計六天，高雄市公有路邊及路外平面停車場（不含立體停車場及委外平面停車場），從除夕至初三暫停收費四天。

高雄市春節計程車費率，則從一月二十三日零時起至二月一日二十四時止，全天按表加收五十元。

高速公路部分，初三及初四兩天上午九點至下午二點，國道北上入口匝道將實施高乘載管制。春節期間，高雄火車站周邊地區將加強違規取締，國道客運車輛下客處，也將分散設置。

交通局指出，高雄市十大觀光景點，包括西子灣、哈瑪星、駁二特區、旗津、壽山、佛光山、旗山、美濃、澄清湖、義大世界，春節期間車多易塞，將進行交通管制。

西子灣與哈瑪星部分，除全天管制遊覽車進入西子灣、哈瑪星，初三至初五每天下午二點至六點，將彈性管制外地遊客車輛進入西子灣地區。

往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，也將配合實施管制，初一至初五每天上午十一點至下午五點，管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（旗津居民機車、公務用機車、遊客電動機車除外）。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，交通局針對各觀光景點規劃「捷運+接駁公車」旅遊方式，遊客可將汽車停在捷運七大轉乘停車場，搭捷運或轉乘接駁公車前往景點，免去出遊塞車之苦，詳情可上交通局網站查詢。