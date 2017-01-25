〈南部〉豐里國小足球 稱霸東台灣
2017-01-25
〔記者黃明堂／台東報導〕台東市豐里國小足球隊年關之際再揚威，參加第二屆宜花東足球希望工程足球賽，獲十二歲組冠軍。二年前，同一批小孩也在全國協同盃足球賽獲十歲組冠軍，球藝與時精進。
這項比賽共有宜花東廿四隊參加，比賽日期從廿到廿三日，豐里足球隊十四位小朋友由校長劉文龍全力支持，在林光輝、謝明益、劉明川等教練調教下，一路過關斬將，昨天的冠亞軍戰以八比一力克花蓮北埔國小。
教練劉明川在豐里國小推展足球運動十二年，他說，豐里是只有一百六十位個小朋友的小學校，能在比賽中贏過大校，相當不容易，他們每天早上練球半小時，下午放學後再練到傍晚，全力投入。
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