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科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
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〈南部〉屏大開科技課 教師認真學

2017-01-25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東大學開設科技製造與教學實務課程，吸引一百二十多位南部中小學教師參加；屏大表示，教師有不同領域的專長，在面臨超額問題時，就有競爭優勢。

屏大寒假為期三天的「科技製造與教學實務」學分班面授課程，有來自嘉義、台南、高雄、屏東、台東等教師參加，他們動手做魚菜共生、綠能、航空飛行等五大主題，回到自己學校後，還要自編教材並規畫教學空間，通過認證後才能取得學分。

教師們將屏東隨處可得的椰子殼，從及腰高度自由落下，砸中擺在地面、捏成尖銳狀的牛奶糖，原本柔軟的牛奶糖竟能穿透堅硬的椰子殼，這是位能轉換成動能的科學原理。

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  • 教師們參加科技製造與教學實務學分班，認真動手做。（記者羅欣貞攝）

    教師們參加科技製造與教學實務學分班，認真動手做。（記者羅欣貞攝）

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