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〈南部〉全國首創 台東送「數位金幣」拜年

2017-01-25

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長黃健庭昨天展開掃街拜年，捨棄往年「一元」紅包袋模式，首創全國之先，發送虛擬的「台東金幣」QR CORD，年輕人感到好新鮮，老人家雖然不懂，但看到金幣也覺得討喜，更有老外攔路發問。

掃QR CODE註冊服務 累積點數換商品

黃健庭與妻子陳怜燕先到1999話務中心人員拜年，接著從縣政府出發，到台東市區發金雞春聯及春節紅包TT Push台東金幣，帶來濃濃年味路線，還有店家要縣長親自為他們貼上春聯，討個吉利。

今年少了「一元復始」的紅包袋，被台東縣政府新推出TTPush加值應用服務所包含的台東金幣取代，春聯捲軸上附有金幣造型的TTPush QR CODE，以手機掃瞄註冊服務，累積台東金幣點數，據以兌換商品，比「一元」更超值。

年輕人收到馬上拿出手機掃一掃，老人家拿在手上，還不知道怎麼回事，聽說還要用手機掃瞄，聽得霧煞煞，不過，看到金幣就滿心歡喜。

一位老外看到，除要求與縣長夫婦合照，還詢問怎麼回事，黃健庭以流利英文向他說明，老外覺得好有趣，一路跟著體驗台東的年味。

台東縣政府國計處長余明勳說，這是全國首創的數位紅包，縣政府結合智慧型行動裝置之應用，開發TT Push，整合各處局多方資源，由過去被動等待縣民，做到「主動通知、主動服務」，藉由最貼近每位民眾之智慧型手機，利用APP 主動地推播給縣民。

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  • 台東縣長黃健庭及妻子陳怜燕昨天上街送春聯，春聯附QR CORD，以手機掃瞄安裝TTPush，可獲贈金幣。（記者黃明堂攝）

    台東縣長黃健庭及妻子陳怜燕昨天上街送春聯，春聯附QR CORD，以手機掃瞄安裝TTPush，可獲贈金幣。（記者黃明堂攝）

  • 台東縣長黃健庭及妻子陳怜燕昨天上街送春聯，春聯附QR CORD，以手機掃瞄安裝TTPush，可獲贈金幣。（記者黃明堂攝）

    台東縣長黃健庭及妻子陳怜燕昨天上街送春聯，春聯附QR CORD，以手機掃瞄安裝TTPush，可獲贈金幣。（記者黃明堂攝）

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標題：〈南部〉全國首創 台東送「數位金幣」拜年


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